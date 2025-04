La oposición de Efraín Cepeda es un acto de oportunismo político": mintrabajo sobre consulta popular

Este 22 de abril el gobierno dio a conocer las 12 preguntas que componen la consulta popular que planean realizar y que serán pasadas al senado el próximo 1 de mayo para su aprobación. El presidente del Senado, Efraín Cepeda cuestionó la validez de este ejercicio y afirmó que ya hay proyectos en el legislativo que apuntan estas preguntas que el gobierno busca reglamentar.

Frente a esto el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en 6AM de Caracol Radio que el presidente del Senado estaba siendo oportunista, recordando que precisamente fue la misma Cámara Alta del Congreso la que hundió en primera instancia el proyecto de reforma laboral, con el cual se buscaba debatir estas cuestiones.

“Me da risa que Efraín Cepeda y los partidos que negaron la reforma laboral lo digan ahora. No es una iniciativa la consulta del presidente, es el resultado de la obstrucción política de la reforma laboral en el Congreso. Esta reforma en su paso por la Cámara de representantes fue modificada en 65 de la totalidad de los artículos”, dijo el ministro.

Aseguró que, pese a que sectores de lea oposición como el Centro Democrático pudieron modificar partes del texto en la Cámara, no se quiso dar el debate. “Nosotros no nos hemos negado a la concertación y al diálogo. Los senadores pudieron presentar modificaciones y abrir un escenario enriquecedor, pero no quisieron, y ahora critican las preguntas que formulamos”.

¿Cómo se llevarán a la realidad las preguntas?

El ministro del Trabajo dijo que la consulta bajo el marco constitucional es de obligatorio cumplimiento si el Congreso no convierte en norma jurídica lo que los colombianos voten cuando se acudan a las urnas eventualmente.

“Las preguntas son claras, lo curioso del ejercicio es que siendo tan obvias y evidentes y necesarias lo que uno se pregunta es por qué hundieron esos temas en el Congreso sin necesidad de acudir a una consulta. Lo importante es que se constituyen en mandato de obligatorio”.

Sobre las críticas que han hecho algunos sectores empresariales como la ANDI, sobre algunos apartados de la consulta, como lo es la ampliación de la jornada nocturna, Sanguino recordó que estos sectores ya habían concertado antes con el gobierno y habían estado de acuerdo con propuestas similares que se habían incluido en la reforma laboral.

“La ANDI debe ponerse de acuerdo porque ellos estuvieron de acuerdo con la fórmula que salió de consenso de la Cámara de Representantes y es que la jornada diurna llegue hasta las 7 de la noche. Pero como a los amigos del senado no les gustó entonces a ellos tampoco les gusta ahora”, dijo Sanguino.

¿Qué pasa si el senado no aprueba la consulta?

“No me quiero imaginar a un senado negándose a que el pueblo se pronuncie. Es un asunto muy importante para los trabajadores de Colombia, es impensable”, dijo el ministro en entrevista, recordando que es un proyecto esencial para el futuro laboral de los colombianos bajo las cuentas del gobierno nacional.

“Esperemos, cada quien asume los costos de sus decisiones políticas, los senadores tendrán que contabilizar ese cálculo. El presidente lo ha dicho, la consulta va si o sí, aún si la misma reforma laboral se pudiera revivir en el Congreso gracias a la apelación para que pase en la comisión tercera”, concluyó Sanguino.