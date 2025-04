Vengo reclamando que los fallos son para respetarlos: Procurador en medio de tensiones con Gobierno

En medio de la tensión que existe entre el presidente Petro y las altas cortes, el procurador general, Gregorio Eljach, indicó de manera contundente que las decisiones judiciales deben ser acatadas por los colombianos y el Gobierno Nacional.

Recordemos que varias de las recientes decisiones judiciales han sido cuestionadas, incluso, por el presidente Gustavo Petro, por lo que el procurador mencionó que en un país como Colombia debe primar el respeto a las autoridades judiciales. “En una democracia moderna como la nuestra, no se puede entender el funcionamiento del Estado de Derecho sin independencia y autonomía. Autonomía en la rama, independencia en las personas”.

LEER MAS Alocuciones presidenciales: La condición que Petro deberá cumplir para trasmitir en canales privados

De igual forma, mencionó que el actual Gobierno ha logrado reconocimiento como autoridad ejecutiva, no obstante, la autoridad legislativa debe ser también reconocida por el actual mandato. “Ellos tienen un mandato constitucional que han sabido defender, que han sabido ejercer, que han honrado aún con su propio sacrificio. En medio de esto, la Procuraduría se siente por su prolongación natural de la rama judicial y en su misionalidad”

“Por eso vengo reclamando abiertamente que los fallos, los pronunciamientos, las decisiones de las altas cortes, de los jueces de cualquier nivel son para respetarlos y acatarlos. Habrá recursos para impugnar, para reclamar, pero hay que respetarlos y cumplirlos”, agregó

Igualmente, el procurador Gregorio Eljach se refirió al evento que realizará este miércoles sobre la independencia de los jueces, pues considera que deben trabajar alejados de las ideologías políticas y que su papel debe ser analizado desde la academia. Al evento asistirán cerca de 300 personas de todo el país y tendrá relación con la llegada al país del constitucionalista Francés, Fabrice Hourquebie, en donde compartirá su libro La Autonomía de los Jueces.

La alocución presidencial del 21 de abril:

El procurador general también dedicó un par de palabras sobre la alocución presidencial del 21 de abril. No obstante, dijo que este tema deberá ser analizado, ya que la transmisión ha sido considerada como un desacato del Gobierno al Consejo de Estado. “Yo no me puedo pronunciar sobre apariencias, sino sobre hechos concretos. Y esperemos a ver si eso fue un Consejo de Ministros o una locución, que es lo que está en discusión”.