Si la hubiesen querido envenenar, lo hubiesen hecho: Gobernador Zuleta a ministra Cielo Rusinque

Montería

Durante su audiencia de rendición de cuentas, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se refirió a la polémica denuncia de la ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque, quien aseguró haber sido víctima de un presunto intento de envenenamiento en Montería.

Según la ministra, los dulces que recibió como obsequio durante el Festival del Dulce estarían contaminados con “veneno”, lo que motivó una investigación por parte de las autoridades. El caso generó tal impacto que incluso el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y el presidente Gustavo Petro se pronunciaron, exigiendo que se esclarezcan los hechos.

Frente a las acusaciones, el gobernador Zuleta negó que existiera alguna intención de atentar contra la funcionaria, asegurando que “el pueblo de Córdoba no está en contra del Gobierno ni de sus representantes”.

En un tono polémico, añadió: “Si la hubiesen querido envenenar, lo hubiesen hecho”, destacando el carácter “sano, pero decidido” de los cordobeses.

Como gesto de desagravio y dar vuelta a la página, Zuleta invitó a la ministra a visitar el departamento para que conozca de primera mano a sus habitantes y su cultura. Además, hizo un llamado a evitar la confrontación y la politización del caso.

Contraste en las versiones

La ministra Rusinque explicó que no consumió los dulces, ya que los dejó en un vehículo y luego fueron repartidos a otras personas, quienes sufrieron una intoxicación. Sin embargo, la Clínica del Río, donde fueron atendidos los afectados, descartó la presencia de veneno en los productos, contradiciendo parcialmente la denuncia inicial.

En entrevista para 6AM, de Caracol Radio, la ministra de comercio, Cielo Rusinque, dijo: “Él me afirma (refiriéndose a su escolta), me ratifica, me dice que a mí me intentaron envenenar. Que su familia está hospitalizada por consumir los dulces y en la clínica la versión que le dice el médico es que fue por un envenenamiento”.

La ministra reiteró que esta situación no es un invento para llamar la atención, y que todas las hipótesis le fueron comunicadas basadas en hechos concretos. De igual modo, solicitó a Medicina Legal examinar los dulces e identificar las sustancias que pueden tener, ya que este tipo de peritos no los puede realizar la clínica.

En contraste, el director médico de la Clínica del Río en Montería, Santiago Puerta Bula, aseguró a través de un comunicado que los cuatro afectados solo presentaron “síntomas gastrointestinales” y fueron dados de alta sin complicaciones mayores.

El caso sigue bajo investigación, mientras persisten las dudas sobre lo realmente ocurrido.