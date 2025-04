Ministra de Comercio denuncia posible envenenamiento con dulces en Montería; fuentes lo descartan

La ministra de Comercio (e), Cielo Rusinque, realizó una denuncia pública a través de su cuenta de X (antes Twitter), alertando sobre un presunto caso de envenenamiento en Montería. Según su relato, cuatro personas fueron hospitalizadas en la Clínica del Río, tras consumir dulces que ella había olvidado en su vehículo y que luego fueron regalados.

En su publicación, Rusinque mencionó que los afectados presentaron síntomas graves y que las autoridades ya estaban investigando, pues supuestamente se encontró veneno en los dulces. La funcionaria pidió celeridad a la Policía y la Fiscalía, además de expresar sus oraciones por la pronta recuperación de los pacientes.

Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio entregaron una versión diferente. Según la información recopilada, los dulces en cuestión habrían sido consumidos sin refrigeración por familiares del escolta y conductor del vehículo oficial, quien los recibió debido a que no podía ingerirlos por ser diabético.

Los afectados presentaron síntomas de gastroenteritis y deshidratación, pero los médicos descartaron envenenamiento. Los pacientes fueron dados de alta este mismo 20 de abril, entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m., sin que se confirmara la presencia de sustancias químicas o tóxicas.

Mientras la ministra insiste en la posibilidad de un atentado, las autoridades adelantan las pesquisas para determinar si hubo manipulación malintencionada de los dulces o si se trató de un caso de intoxicación por descomposición.

Hasta el momento, ni la Policía ni la Fiscalía han emitido un comunicado oficial al respecto. El caso sigue generando reacciones, especialmente por las implicaciones de seguridad que podría tener un ataque contra una alta funcionaria del gobierno.

El gerente de la Clínica del Río, Santiago Puerta, consultado por Caracol Radio por este caso, dijo: “en este momento no vamos a hacer ningún tipo de comunicado oficial al respecto. Mañana con mucho gusto le puedo dar información”.

Luego de alerta al país, la ministra posteó otro mensaje en su cuenta de X, señalando lo siguiente: “las cuatro personas, dos adultos y dos niños que se encontraban hospitalizadas desde ayer en la Clínica de Montería, luego de haber consumido los dulces que me fueron regalados acaban de ser dados de alta con medicamento para manejo en casa. Hablé con la mamá de los niños y me informó que, aunque tienen aún efectos de intoxicación se encuentran ya fuera de peligro y bajo recomendaciones médicas en caso de que se agraven los síntomas. A Dios mil gracias. Esto sin duda me deja lecciones, a fortalecer todos los autocuidados e igual esperar lo que de esto investiguen la Policía y la Fiscalía”.