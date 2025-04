“No me voy a convertir en marioneta”: alias ‘Fosforito’ detalló presiones para declarar contra Uribe

Este martes 22 de abril, en el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, declaró como testigo de la Fiscalía el exparamilitar del nordeste antioqueño, Jhon Jaime Cárdenas, alias ‘Fosforito’.

Durante su testimonio, negó que el expresidente Uribe hubiera “fundado el Bloque Metro”, como lo declaró el también exparamilitar, Pablo Hernán Sierra.

“Yo a ese señor Uribe nunca lo vi por allá, ni nunca participó con nosotros en ninguna actividad ilegal, nunca se reunió con nosotros, totalmente falso. Es que por esa misma razón es que yo mando la carta”, dijo desde la cárcel de Palmira.

También narró presiones que dijo recibió no solo de Pablo Hernán Sierra, sino también de Carlos Enrique Vélez, para que declarara en contra de los hermanos Uribe Vélez.

“El señor Pablo Hernán Sierra, en Bogotá, tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez, en una diligencia, donde le manifestó que hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe, que solo faltaba él. Que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado todo conmigo. Su señoría, yo me sorprendo, porque meses antes ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para convencer a otras personas de que digan cosas que no son así?“, narró.

Y añadió: “Me llené de rabia y le dije, no, venga un momento, ¿cómo así? Yo no me voy a convertir en una marioneta de nadie. Me convierto en marioneta en verdad, pero no me convierto en marioneta de mentiras”.