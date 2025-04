Juicio a Álvaro Uribe: hermana del exparamilitar alias Víctor declaró haber recibido sobres con dinero

En la diligencia de este martes 22 de marzo, declararon dos testigos de la Fiscalía: María Elena Vélez, hermana del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Rodolfo Echeverry, señalado como intermediario de los entonces abogados de Uribe, Juan José Salazar y Diego Cadena.

La primera en rendir su testimonio fue la hermana de alias ‘Víctor’, quien inició relatando cómo conoció a Diego Cadena: “Él me llamó una tarde y me dijo que venía de parte de Carlos Enrique, porque iba a ser su abogado”.

Dijo que Cadena quedó en “enviarle un detallito” a su hermano. El “detallito”, según explicó, se trató de una consignación de $1 millón que le hizo el abogado, Juan José Salazar, quien días después la había contactado pidiéndole su número de cédula.

“Los giros venían a nombre del señor Rodolfo Echeverry”, señaló, al tiempo reveló que con el dinero recibido le compraba mercado a alias ‘Víctor’.

Seguidamente, narró que además de las consignaciones, recibió, por medio de su hijo, dos sobres con dinero en efectivo. Las entregas se habría dado en un parque y en la cárcel de Palmira, donde estaba recluido su hermano.

“Carlos me llamó y me dijo: ‘mañana viene Juan José y me va a traer una plata. Entonces para que venga Fernando o usted acá al penal porque él viene a entrevistarse con migo. Yo le dije a Fernando, mi hijo, vaya usted porque yo me siento maluca. Él fue y el señor le entregó el sobre (...) contenía 16 millones de pesos”.

El contrainterrogatrio:

Abogado Juan Felipe Amaya: ¿En algún momento alguien le llegó a usted a mencionar que esos giros tuvieran alguna relación con alguna declaración a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez, sí o no?

María Elena: No, doctor.

Luego, fue el turno para el testimonio de Rodolfo Echeverry, quien actuó como mensajero para los abogados. En su declaración, corroboró los pagos mencionados, pero los describió como pequeñas sumas para “ayuda humanitaria” a varias personas, incluyendo a Vélez.

Según dijo, se trataba de montos menores, de 200.000 y 300.000 pesos.

Echeverry negó que las consignaciones estuvieran relacionados con el pago a testigos y o haber recibido instrucciones del expresidente Uribe.