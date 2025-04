Revelaron lo que le dijo James Rodríguez al árbitro para ser expulsado: esta sería su sanción

León y James Rodríguez se vinieron abajo, tan pronto conocieron la determinación de la FIFA de excluirlos del Mundial de Clubes 2025 por un tema de multipropiedad con el Pachuca, bajo el Grupo Pachuca. El equipo de Guanajuato, que tuvo una mitad de primera fase por todo lo alto, acumulando 11 partidos invictos, no le encontró vuelta a la otra parte de la instancia, aunque terminaron clasificando a los play-offs gracias al acumulado que traían.

El último juego del todos contra todos era clave para León, pues se jugaban el pase a la fase final del torneo y, por fortuna, Pachuca perdió ante San Luis y no los despojó de la posición. El conjunto de Eduardo Berizzo perdió 0-2 ante Monterrey en calidad de local, pero la baja más sensible será la ausencia de James Rodríguez en el comiendo de la última instancia, debido a expulsión.

¿Qué le dijo James al árbitro para que lo expulsara?

Sobre el minuto 678de partido, el colombiano recibió una entrada desde atrás de Sergio Ramos, excompañero del Real Madrid con el que se reencontró. La jugada continuó, pero al salir la pelota, el ’10′ le protestó al juez por esa situación, que para él fue una infracción, mientras que para el árbitro Adonai Escobedo se trató de un quite legal.

James se salió de sus casillas y, entretanto, le habría dicho; “¡No va a jugar, no va a jugar!”, haciendo alusión a la jugada con Ramos. Pero seguramente algo más le expresó, y no se alcanzó a percibir, por lo que Escobedo le mostró la primera amarilla.

Eduardo Berizzo, entrenador de James en León, reaccionó a su expulsión: “Estaba ofuscado”

Esa cartulina prendió más al capitán de la Selección Colombia, a quien se le leyó en sus labios: “¡Amarilla, amarilla! ¿A mí?” “Yo no dije nada. Yo no hice nada”, mientras miraba de manera retadora al árbitro. Una vez le mostraron la roja, se ve que le dice “¿a mí me expulsas?" en varias oportunidades. Asimismo, le habría dicho “¡Fantasma! ¡Fantasma!”, que se usa para menospreciar a otro que quiere ser notorio y protagonista en una situación.

¿Cuál sería la sanción para James?

En el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol se establece que las infracciones graves como la que hizo el colombiano con el árbitro por “emplear lenguaje y/o gestos ofensivos, insultantes o humillantes” y faltar al respeto a los oficiales de partido, serán sancionados con uno o dos partidos de suspensión".

Sin embargo, el castigo podría ser más duro para el colombiano, pues dependerá de lo que el árbitro haya puesto en el informe del partido y el análisis que haga del mismo la Federación, por lo que dos partidos puede que sean pocos. Así las cosas, si le dan uno de suspensión, no estará para el juego de ida de los cuartos de final del play-off contra Cruz Azul, dejando en duda su participación en la vuelta.