Eduardo Berizzo, entrenador de James en León, reaccionó a su expulsión: “Estaba ofuscado”

El Club León de México, vive actualmente uno de sus peores momentos desde la llegada de su actual entrenador, Eduardo Berizzo. Y es que la derrota 2-0 contra Monterrey de este domingo, en la última jornada de la fase regular, deja 5 derrotas en los últimos 7 partidos.

El conjunto ‘Esmeralda’ espera revertir su bajón futbolístico en los cuartos de final del torneo Clausura 2025, en donde enfrentará al Cruz Azul del colombiano Kevin Mier.

Ahora bien, el mediocampista James Rodríguez no disputará el primer partido de la Liguilla. Lo anterior, gracias a que el colombiano fue expulsado en el último partido al encarar al árbitro del partido.

La reacción de Eduardo Berizzo

Ahora bien, el entrenador de los ‘Panzas verdes’, reaccionó a la expulsión de James: "Cuando te quedas con diez los partidos se te alejan, no sé exactamente el diálogo de la expulsión, pero si quedarte con diez es una cosa contraproducente y ahora a planear el equipo con un rival que enfrentamos hace poco buscando enfrentarlos con inteligencia y una táctica definida”.

Además, el entrenador añadió: "No estoy en condiciones de opinar porque no conocí y no pregunté el diálogo que hubo entre James y el árbitro. Seguramente si el árbitro encontró insistencia en el reclamo, saca una amarilla y luego decide expulsarlo”, concluyó.

¿Habló con James?

El técnico de León confesó que no dialogo con James en el vestuario “no le pregunté a James, porque estaba verdaderamente ofuscado; esperemos que el castigo sea mínimo. Pero no vi el diálogo y no sé de qué hablar”.

¿Cuándo vuelve a jugar León?

El Club León volverá a jugar hasta el 7 de mayo ante Cruz Azul y jugará la vuelta el 10 del mismo mes. Hasta el momento, se desconocen los horarios de estos dos compromisos.