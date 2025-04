En la madrugada de este lunes 21 de abril, el Vaticano dio a conocer la noticia del fallecimiento del papa Francisco, quien murió a los 88 años luego de presidir la bendición “Urbi et Orbi” en el Domingo de Resurrección; desde Roma informaron que el deceso del sumo pontífice se registró a las 7:35 a.m.(12:30 a.m. hora colombiana), en la casa Santa Marta.

“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció el cardenal Kevin Joseph Farrel, quien confirmó la noticia.

La salud del papa Francisco venía siendo un tema de suma preocupación, pues en los últimos años había afrontado visitas recurrentes al Hospital y desde el mes de febrero del presente año, Francisco sobrepasó diferentes quebrantos a causa de una bronquiectasia y bronquitis asmática, que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona.

Líderes políticos de Colombia envían mensajes tras el fallecimiento del Papa Francisco

El sector político del país no ha sido ajeno a la noticia del papa Francisco y rápidamente han compartido mensajes a través de sus redes sociales, recordando la visita del pontífice al territorio nacional, así como todas las enseñanzas que dejó como líder de la Iglesia.

Juan Manuel Santos - expresidente de la república

“Lamento, desde el fondo de mi corazón, la partida del Santo Padre Francisco. Un ser humano bondadoso, carismático, humilde y amigo cercano de Colombia. Hará mucha falta, por el amor y la compasión que irradiaba. El mensaje de reconciliación que nos dejó en su histórica visita sigue más vigente que nunca, para nuestro país y para el mundo. Descanse en paz”.

Álvaro Uribe Vélez - expresidente de la república

“Su Santidad Francisco nos ayude desde el Cielo”.

Sergio Fajardo - candidato presidencial

“Hoy nos ha dejado el Papa Francisco, un verdadero líder no solo para la Iglesia, sino para la humanidad. La fe de Francisco fue de escucha y unidad, sobre todo ante las diferencias, de abrir los brazos a todos por igual, de entrega a quienes más nos necesitan. Su pérdida es irreparable y sentida más allá de la fe, la Católica. Solo podemos conmemorarlo siguiendo su ejemplo y continuar con su misión de esperanza, justicia y paz.”.

Laura Sarabia - Ministra Relaciones Exteriores

“Gracias por ser un símbolo de esperanza y renovación para la Iglesia. Gracias por mirar a los ojos a los más vulnerables. Gracias por ser la voz de los pobres, los migrantes, los más afligidos.El Papa Francisco nos enseñó a ver a Dios en cada detalle. Nos deja un legado de amor, humildad y entrega. Descanse en paz, Santo Padre.”.