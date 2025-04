Monseñor Salas: "Colombia necesita recordar las enseñanzas del Papa para resolver sus problemas"

Gran consternación ha caudado el fallecimiento del Papa Francisco, quien murió este lunes a sus 88 años en la madrugada de este lunes 21 de abril, luego de después de presidir la bendición “Urbi et Orbi” en el Domingo de Pascua o de Resurrección como se conoce popularmente.

Precisamente, el Papa Francisco fue el encargado de nombrar en 2017 al Monseñor Pablo Emiro Salas Anteliz como Arzobispo de Barranquilla. En conversación con Caracol Radio, Monseñor lamentó la partida del sumo Pontífice y recordó algunos momentos que compartió con el Papa.

“Lamentamos mucho la muerte del Papa, estábamos esperando que esto iba a ocurrir en el corto tiempo, pero no nos imaginábamos que iba a ser el lunes santo. Lo veíamos muy agotado, muy cansado, sin embargo, muy firme en su decisión de morirse en la misión, haciendo lo que era su tarea, lo que le correspondía”, dijo Monseñor.

Pablo Emiro Salas también recordó la visita del sumo Pontífice en 2017 a Colombia y las enseñanzas que dejó al país, pero enfatizó en que estos aprendizajes deben ponerse en práctica en el país.

“Que nos hace más falta a los colombianos tener memoria para recordar las tantas y muchas enseñanzas que el Papa nos dejó, que deberíamos tenerlo como un ABC para resolver los grandes problemas que tiene el país. El Papa fue un hombre preocupadísimo por la paz de Colombia y por su reconciliación entre nosotros los colombianos”, mencionó.

“Del Papa aprendimos muchas cosas y sobre todo una que más me impresiona a mí fue su coherencia de vida. El Papa fue un hombre muy coherente en su vida. Su vida estuvo movida por firmes convicciones, por una entrega total, por un desprendimiento total, por una entrega absoluta a Jesús, por quien había hecho su opción de vida, no solamente en la compañía de Jesús, sino a Jesús en la iglesia, para servir a la iglesia”.

¿Qué recuerdos tiene del Papa?

Monseñor recuerda momentos que compartió con el Papa Francisco en el sínodo de los arzobispos del año 2015, donde ese momento le correspondió ir en representación de los arzobispos de Colombia.

“Tuve yo tres momentos muy especiales con el Papa: uno, salimos a un receso ahí al lado del aula sinodal, y yo me estaba tomando un café. Salimos al recreo que hacemos habitualmente nosotros aquí en el contexto nuestro, el descanso, y de pronto yo volteo y está el Papa también detrás de mí con un vaso, tomándose un jugo. Y me echó la mano al hombro, yo le puse también mi mano al hombro, y estamos ahí yo tomándome un café y él tomándose un jugo, y me preguntó de dónde yo venía, y en ese entonces era obispo de Armenia. Y fue un diálogo fantástico con él”, recordó el Monseñor.

Sobre ese mismo momento mencionó que el Papa le preguntó si había llevado café al sínodo: “Le dije que sí. Al día siguiente yo le dejé dos bolsas de café en su mesa, en el lugar donde él estaba, digamos, recibiendo el sínodo. Fue una cosa realmente fantástica. Después nos vimos justamente cuando yo fui a recibir el palio que él me lo entregó en Roma, junto con muchos otros arzobispos del mundo, y todos los encuentros fueron realmente extraordinarios”.

“El último encuentro que tuve con él lo tuvimos cuando los arzobispos de Colombia fuimos a la visita oficial, eso fue en el año 2023, en abril del año 2023, y tuvimos ahí un encuentro con él, todos los arzobispos, y tuvimos la ocasión de escucharlo”, concluyó.