Iglesia Católica en el departamento de Boyacá lamenta la muerte del Papa Francisco

“Es para la Iglesia Católica y para el mundo es una gran pérdida. Ha sido líder hasta el mensaje del domingo que no pudo pronunciar, lo hizo a través de uno de los servidores del Vaticano, estuvo clamando por la paz en Medio Oriente, en Ucrania, en Yemen. Siempre fue un abanderado de la paz, de la justicia social, de la defensa de los más vulnerables”, fueron las palabras monseñor Villa.

Recordó el arzobispo de Tunja que, aunque había una cita programada con el papa, no fue posible cumplirla, pues coincidió con la enfermedad que lo mantuvo 38 días hospitalizado.

“Si fue precisamente durante esa semana, nosotros habíamos pedido desde el año anterior una audiencia con el papa y algunos de los dicasterios de la curia nos la concedieron para esas fechas, para el 21 de febrero y previamente esa semana, la cita la teníamos el viernes y desde el sábado anterior de esa semana, fue la hospitalización. De todas maneras, quisimos viajar con la esperanza de que iba a ser una cosa momentánea, pero fue prolongándose el tiempo y no, pudimos tener la audiencia con el papa”.

Monseñor Villa Vahos, recordó la visita que hizo Francisco a Colombia en 2017.

“Fue una visita muy cercana para la gente, por una parte, pues latinoamericano hablaba nuestra lengua, por otra parte, él conocía muchas entrañas de Colombia cuando había sido sacerdote jesuita, estuvo aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana y estaba muy pendiente de toda la situación del conflicto que estamos viviendo y seguimos viviendo aquí en Colombia nunca estuvo aparte de esta situación”.

Este será el legado que deja el papa Francisco, según monseñor Gabriel Ángel Villa.

“Era un hombre muy cercano y era como muy ajeno a todas estas cosas que implicaran demasiado boato. Estuvo en el signo de los jóvenes casi un mes en Roma en el año 2018 y en el primero en llegar al aula a saludar uno por uno de mano porque ningún pontífice había hecho esto”.

Recordó el arzobispo de Tunja que el único colombiano que participará en el cónclave de donde saldrá el sucesor del papa Francisco, será el cardenal, Luis José Rueda Aparicio.

El Obispo de la Diócesis de Duitama – Sogamoso, Monseñor Edgar Aristizábal recordó a Francisco como un ser humano integral.

“Da tristeza recibir esta noticia, la muerte siempre nos impacta y la muerte del papa como vicario de Cristo nos duele en el sentido de que ya culminó su misión, pero también unido a la pascua de Cristo que estamos viviendo es un momento de alegría. Fue un hombre de bien, que dedico 12 años trabajando incansablemente por la Iglesia. Nos dejó enseñanzas bellísimas”.

Recordó una anécdota personal que vivió con el papa.

“Creo que es un legado muy bello, nos ha enseñado muchas cosas. Para mí como Obispo también me da tristeza, pero también me da alegría, porque viví experiencias muy bellas. Primero, él me dio el nombramiento para la Diócesis de Duitama - Sogamoso el año pasado porque el nombramiento viene del Papa y entonces hubo algunos encuentros con él cuando estuvimos en Amazonía en el 2019, en algún otro encuentro con el que tuve en el Vaticano una misa y siempre decía, no olvides rezar por mí, trabajé mucho señor obispo, cuando nos vimos en el 2013 me dijo, usted está muy joven, tiene mucho que trabajar, trabaje, trabaje por la gente”.

Así mismo en la Diócesis de Chiquinquirá, monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte dijo que la Iglesia está de luto.

“Ciertamente la Iglesia se viste de luto por la muerte de nuestro querido papa Francisco, quien visitó Colombia en el 2017 y quien nos deja el legado de un papa al lado de los pobres, incansable e infatigable trabajador por la paz y sobre todo defensor de nuestra madre tierra, la casa común como él la denominó con esa bella encíclica que nos ha dejado para que cuidemos el planeta”.

Recordó el Obispo de Chiquinquirá una anécdota de Francisco cuando era Cardenal y estaba en Bogotá.

“Cuando él estuvo en Bogotá como cardenal quiso venir a Chiquinquirá, pero no hubo quien lo trajera en una tarde que él tenía libre y quedó con ese pesar de no haber estado aquí. Por eso él en su corazón devoto de la Santísima Virgen María en la advocación de nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, lo hizo con una devoción profunda al postrarse ante el lienzo milagroso de la Reina de Colombia y pedirles a todos los colombianos en su despedida, como lo hizo en Cartagena, que, así como Dios por bondad para todos, renovó el lienzo de nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá que así se renovará en el corazón de todos los colombianos”.

Anunció monseñor Sánchez que harán varias actividades en las parroquias de la diócesis para recordar al papa.

“Hemos decretado que a las 12 del día habrá un doblaje de las campanas en señal de duelo que vive la Iglesia Católica e incluso también como lo expresaba el mismo presidente de Rusia y de los demás estados y a las 6 de la tarde en todas las parroquias de la diócesis de Chiquinquirá se celebrará la sagrada eucaristía por su eterno descanso”.