Demandan elección del Gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé

Esta demanda fue interpuesta por Jorge Enrique Pava Quiceno, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, donde pide que se estudie el perfil y la idoneidad según los requisitos del cargo que hoy ostenta, los cuales el mismo modificó cuando ocupaba otro rol en el proyecto.

“Lo que se presentó en la elección de Fernando Merchán como gerente del Patrimonio Autónomo, fue en últimas un golpe de poder que la ciudadanía no puede soportar, Aerocafé ha sido perseguido, pues todos lo sabemos, por unas manos oscuras desde siempre, unas manos que se han posado en el proyecto para usurparlo”, destacó el demandante.

Destacó además que en el proceso de elección de Merchán estaría detrás y apoyándolo, su partido político, “es el mismo de Carlos Mario Marín Correa, quienes satanizaron el proyecto en la alcaldía de Carlos Mario y el mismo Fernando Merchán siendo gerente de Aerocafé y generó un manto de dudas sobre el patrimonio autónomo que él mismo entra a gobernar como gerente”, agregó.

Irregularidades de la elección denunciadas

La demanda destaca que Fernando Merchán incurrió en varias faltas al estar involucrado en las modificaciones del perfil del cargo al que según Jorge Enrique Pava, quería aspirar.

“Esa transformación de los requisitos no habían quedado en firme, la fiduciaria no tenía conocimiento de esos cambios, tampoco el comité conocía de la transformación, luego operaba un régimen que exigía a quien fuera ocupar la gerencia del patrimonio autónomo unas cualidades que efectivamente no cumplía Fernando Merchán, entonces él lo que hace es tratar de transformarlo todo, participando como gerente de Aerocafé en la transformación de las cualidades para ser gerente del patrimonio autónomo, esa participación hace que haya un conflicto de intereses que la ley sanciona y que la ley impide a quien haya participado ese tipo de actos”, indicó.

Destacó además que la forma como se logró el nombramiento de Fernando Merchan en el Patrimonio Autónomo responde a una gran estrategia política.

El demandante espera que mientras que todo esto avance, se nombre mientras tanto a un gerente encargado y que cesen las funciones de Merchán en el cargo.

“Ellos estaban era acomodando todo, perfectamente calculado. Ellos desde el mes de octubre del año pasado venían trabajando él como gerente de Aerocabé conjuntamente la con algunos miembros del comité fiduciario en la transformación de las calidades del gerente para acomodarlas a que él pudiera ser el gerente”, indicó Pava.

Versión del recién elegido Gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé

Fernando Merchán, también habló sobre la denuncia que cursa en contra de su elección como Gerente del Patrimonio Autónomo, entidad encargada de la contratación para las obras del aeropuerto.

“Cualquier ciudadano está en plena libertad de atacar cualquier acto que considere que no se llevó a cabo en las condiciones ideales, el doctor Pava, pues entiendo yo, es un hombre ilustrado que tendrá sus argumentos”, destacó Merchán.

Agregó además frente al perfil requerido, “Yo no ostento la calidad de servidor público, nunca lo fui tampoco cuando fui gerente de la regional acá en el departamento y antes de mi nombramiento el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, hizo las consultas respectivas sobre la viabilidad de nombrarme a mí como gerente del patrimonio autónomo y fue incluso la sala de consulta del Consejo de Estado quien respondió que yo no tengo ningún tipo de inhabilidad”, destacó.

