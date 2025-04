Miércoles 16 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X que decretará la emergencia sanitaria y económica debido al aumento en los casos de fiebre amarilla en el país. Según dijo el mandatario, este virus solo es transmisible a través del mosquito hembra Aedes Aegypti e hizo un llamado a la vacunación

El gobierno del Quindío a través de la secretaría de Salud departamental, informa que no se ha registrado en la región ningún caso confirmado de fiebre amarilla, ni autóctono ni importado.

Carlos Alberto Gómez Chacón, titular de esta cartera expresó qué: “recientemente se han mencionado posibles casos en la región, pero se trata únicamente de casos sospechosos con sintomatología compatible con otras enfermedades vectoriales como el dengue o la malaria en fases tempranas”.

Agregó que, hasta el momento, ninguno de estos casos ha sido confirmado por laboratorio. Se continúa con una estricta vigilancia epidemiológica, jornadas de vacunación y monitoreo entomológico para detectar la presencia del mosquito vector Aedes aegypti. garantizando así la prevención y protección de la comunidad.

Precisamente hoy habrá jornada de vacunación especial contra la fiebre amarilla en la terminal de transportes de Armenia en el horario de 2 a 6 de la tarde, además en las diferentes IPS y hospitales hoy habrá vacunación también contra el virus,

Sergio Cardozo, profesional de la Secretaría de Salud de Armenia indicó que La principal medida de protección es la vacunación, que se aplica una sola vez en la vida y ofrece inmunidad permanente. Y por eso reiteró la invitación a participar en las jornadas: “invitamos a toda la comunidad, especialmente a quienes tienen planes de viajar durante esta Semana Santa, a que se vacunen contra la fiebre amarilla. Tendremos jornadas en el Terminal de Transportes, con el objetivo de facilitar el acceso a este servicio”.

Como medida preventiva, las autoridades recomiendan eliminar depósitos de agua donde puedan criarse los mosquitos, proteger las viviendas con mosquiteros, usar ropa que cubra la piel y aplicar repelente, especialmente en zonas con presencia del vector. También es clave acudir al centro de salud ante síntomas como fiebre, dolor general o coloración amarilla en los ojos o la piel.

La autoridad ambiental en el Quindío implementa un plan de acción respecto a los monos para hacerle frente a la alerta generada por la Fiebre Amarilla

Teniendo en cuenta que los monos son sensibles a la fiebre amarilla se genera un trabajo encaminado a las inspecciones técnicas en ecosistemas críticos con riesgo de circulación del virus.

La líder de fauna silvestre de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Mónica Jaramillo explicó que las medidas que llevan a cabo están relacionadas con campañas enfocadas a la salud y la protección de fauna silvestre e implementar protocolos de atención ante hallazgos de primates muertos en el territorio.

Aseguró que también desarrollan capacitaciones a los funcionarios de la entidad ambiental sobre la importancia de las vacunas y de que si se encuentra un primate muerto es un indicador de que ya el virus está por eso los llaman centinela del virus.

Especificó que llegado al caso de encontrar el cadáver de un primate lo ideal es que sea cubierto de inmediato y avisar a la autoridad ambiental para que los veterinarios realicen el levantamiento y toma de muestras para remitirlas al Instituto Nacional de Salud.

En el Quindío capturan en flagrancia a una pareja mientras recibía dinero producto de una extorsión

En el sector del parque de Los Fundadores de Armenia se registró la captura de una mujer de 21 años de edad y un hombre de 24 años por el delito de extorsión.

La pareja de jóvenes le enviaba mensajes extorsivos a la víctima a través de una red social donde la presionaban a cambio de no publicar un video íntimo o atentar contra su integridad o la de su familia.

El intendente jefe Wilmar Contento Marín, subcomandante del Gaula de la Policía del departamento indicó que los capturados exigían una suma de un millón de pesos y el resultado se logró gracias a que la víctima denunció.

Explicó que los investigadores con base a la denuncia realizaron un operativo donde capturaron a las personas justo en el momento en que recibían el dinero de la extorsión.

Asimismo, dio a conocer que los jóvenes tienen antecedentes judiciales por los delitos de hurto calificado, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno y hurto calificado.

El Comando Departamento de Policía Quindío, informa sobre un caso de hurto mediante la modalidad de engaño evidenciado en la vereda El Congal, sector Alto del Hippie en el municipio de Circasia.

El día 12 de abril de 2025, un ciudadano informó que junto a otras personas se encontraban departiendo en ese lugar, cuando fueron abordados por seis hombres quienes los intimidaron, mencionando que hacían parte de un grupo delincuencial quienes mediante la modalidad de falso patrón, les manifestaron que ellos supuestamente vendían estupefacientes en la zona sin permiso, por lo que tenían que revisar sus teléfonos y el dinero para verificación de este caso, así mismo aducen que les devolverían posteriormente su dinero y los elementos, por tal motivo las víctimas entregan sus pertenencias.

De acuerdo a lo manifestado por las víctimas, los indiciados se movilizaban en tres motocicletas y los elementos nunca fueron devueltos.

Frente a estos hechos se notificó a personal del Cuerpo Técnico de Investigación, se efectuaron labores de vecindario y entrevistas verbales en el sitio, con el fin de establecer la identidad, ubicación y posterior judicialización de los responsables.

Un hombre en condición de calle murió en la mañana de ayer martes al lado del vagón ubicado en la glorieta de La Cejita en el centro de Armenia, al parecer fueron causa naturales según el reporte de la Secretaria de Gobierno de la ciudad, será medicina legal que determine causas de la muerte e identidad.

En el Quindío establecen seis áreas de prevención para garantizar la movilidad segura en Semana Santa

Y es que uno de los puntos de atención especial es el corredor de la vía entre Cajamarca, Tolima y Calarcá, Quindío por la alta afluencia de vehículos en el marco de la Semana Mayor. Por eso las autoridades establecen diferentes actividades como charlas y recomendaciones para todos los actores viales con el fin de evitar accidentes de Tránsito.

La mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito del departamento informó que cuentan con seis áreas de prevención y control en los principales corredores viales. Dijo que la labor está encaminada a que los conductores acaten las normas y evitar los siniestros viales para que el balance sea positivo y el viaje seguro.

Reconoció que se han registrado diferentes eventualidades en la vía La Línea por eso es fundamental la conducción con precaución y revisión de los vehículos antes de emprender el viaje.

La restricción para vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas regirá para hoy desde las 12 de mediodía hasta las 11 de la noche, el jueves festivo de 6 de la mañana a 3 de la tarde, el sábado 19 de abril de 2 de la tarde a 11 de la noche y domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche.

En los municipios de Salento y Filandia en el Quindío, donde se esperan gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros las autoridades tienen plan especial de contingencia de movilidad

el comandante de la policía, coronel Luis Fernando Atuesta indicó que “en esos municipios vamos a tener una presencia, por supuesto, mucho más fortalecida. Son municipios que tienen una población flotante de más de 5000 a 10000 personas y esto pues nos tiene que llamar, por supuesto, la atención no solamente en términos de seguridad, sino también de organización logística para los vehículos, para que, con la administración, ya lo hablamos, también se incremente el tema de gestores de convivencia.

Los mismos funcionarios de la administración municipal va a tener que comprometerse también a contribuir con el orden de la ciudad porque son filas interminables de vehículos que ni siquiera van a poder ingresar porque los van a dejar sobre los costados de la vía.

Estos son focos, digamos, de posible hurto de autopartes, por ejemplo, de que rompan los vidrios para querer sacar elementos, por eso también es llamado a la gente a que no deje bolsos, no deje celulares visibles en los vehículos, no dejen elementos de valor dentro de los carros porque entre todos que cuidarnos.

186 elementos religiosos, históricos y de tradición católica se pueden observar en el Museo de Arte Religioso Monseñor Jesús Martínez Vargas, ubicado en el primer piso del edificio episcopal en la calle 23 # 12-26 en el centro de Armenia a dos cuadras de la plaza de Bolívar.

José Luis Botero, coordinador del museo explicó “El museo viene abierto en esta época de Semana Santa en el horario de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche con ingresos gratuito para todas las personas en general,

Además, el Museo hace parte del tour en Jeep Willys que lidera la Corporación de Cultura y Turismo y la alcaldía de Armenia hasta este miércoles santo.

Empresa de aseo en el Quindío desarrolla plan de contingencia para atender la demanda de residuos por la Semana Santa

El gerente de Nepsa del Quindío, Luis Fernando Echeverry sostuvo que están preparados para la temporada alta con el fin de brindar un óptimo servicio. Informó que llevaron a cabo una mesa de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para dar a conocer los pormenores de la estrategia en medio de la semana mayor.

Afirmó que los municipios de Salento y Quimbaya están con atención especial por la alta afluencia de turistas lo que requiere reforzar las jornadas de recolección de residuos con rutas adicionales.

En ese mismo sentido, tendrán unas personas detrás de las procesiones para que vayan generando la limpieza de las vías públicas. Fue enfático en señalar que todo lo anterior apunta a mejorar el panorama para que no ocurra lo de la temporada de fin e inicio de año.

El gremio de Taxistas en Armenia expidió un comunicado evidenciando la inconformidad sobre el estudio del plan de movilidad de la Universidad del Quindío y la alcaldía

el presidente de la asociación de transportadores del departamento Juan Carlos García dijo que expidieron un comunicado para dar a conocer la inconformidad porque consideran que el estudio no tiene en consideración la actualidad del desplazamiento y congestión de la ciudad.

Considera uno de los puntos más cruciales es el pico y placa para los particulares y motos en toda la ciudad las 24 horas del día con el fin de evidenciar una mejora ante la problemática actual.

Con el objetivo de promover el acceso a la cultura y el fortalecimiento a los procesos artísticos en el Municipio, la Alcaldía de Armenia, a través de la Corporación de Cultura y Turismo (Corpocultura), anunció una inversión de $850 millones para el Programa Municipal de Concertación 2025.

Cada organización ganadora podrá acceder a un apoyo económico de hasta $30 millones de pesos para apoyar sus proyectos y garantizar la circulación de bienes y servicios culturales para todos los ciudadanos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el jueves 8 de mayo de 2025. Los interesados podrán solicitar asesoría gratuita a través del canal de atención por WhatsApp (318 340 1189) y en la Corporación de Cultura y Turismo, en horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m., y de 2:00 a 4:30 p.m., con cita previa.

La Media Maratón Quindío by Café Quindío se consolida como uno de los eventos deportivos más importantes del Eje Cafetero, no solo por su masiva participación, sino por el impacto directo que genera en la economía regional.

Según cifras oficiales de la organización y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, esta edición dejó una derrama económica estimada de $9.729 millones de pesos una cifra récord para el evento. Más de 18 mil personas dinamizaron la economía local.

Armenia se prepara este sábado 19 de abril para la procesión de la soledad a partir de las 6 de la tarde, se realizará la procesión de la Soledad en su edición número 118.

Mientras que en Calarcá se llevará a cabo en la parroquia San José a las 10 de la mañana también el sábado la coronación de la imagen de la dolorosa que cumple 100 años.

En Deportes, El Quindío ganó dos medallas de Bronce en los Juegos Nacionales de la Asociación Colombiana de Periodistas y redactores deportivos Acord que se llevan a cabo en Ibagué, Tolima en la competencia de bolos.

De otro lado, El Imdera informa que este domingo 20 de abril no se realizará la tradicional jornada de Ciclo vía en Armenia, debido al desarrollo de las actividades finales de la Semana Mayor. Por esta razón, los tramos norte y sur no estarán habilitados para el uso recreativo habitual.

El director del instituto, Wilson Francisco Herrera Osorio, invita a la ciudadanía a prepararse para el regreso de la Ciclo vía el próximo domingo 27 de abril, con todas las actividades tradicionales