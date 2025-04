Martes 15 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tres accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en las vías departamentales y nacionales del Quindío que dejaron 4 personas heridas

Uno de los siniestros más graves se presentó en la vía la línea donde el conductor de un tracto camión se salvó milagrosamente de morir luego de que al perder el control del automotor se salió de la carretera y cayó a un abismo en el descenso del alto de la línea hacia Calarcá.

El otro aparatoso siniestro vial se registró en autopistas del café en la vía Pereira Armenia antes del peaje donde un vehículo particular terminó con las llantas para arriba, tres personas resultaron heridas

Y el tercer accidente fue reportado en la vía que comunica a los municipios de Quimbaya y Montenegro donde el conductor de un carro particular choca contra un barranco.

Precisamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto con el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte lideró en la vía la línea la estrategia puntos seguros uno de los sitios con mayor siniestralidad vial en Colombia

La directora del Observatorio de Seguridad Vial de la ANSV Darly Dávila indicó que Quindío es uno de los departamentos de mayor siniestralidad. El año pasado se reportaron 117 víctimas fatales. En la actualidad por lo pronto tenemos 17 víctimas fatales.

Y agregó “nosotros ya queremos dejar de contar cifras, queremos es seguir incentivando que disminuya la velocidad, que hagamos uso adecuado de todos los elementos de protección, no solamente si vamos en un vehículo, sino también si vamos en una motocicleta, no tener que esperar a que haya un agente de tránsito, una policía de carreteras para que yo haga uso del casco para que yo haga uso de los elementos de reflectivos que permitan a otros conductores ver, no tiene que ser de noche, puedo usarlos también de día porque cuando hay neblina, porque cuando hay lluvia puedo ser más visible ante otros.

Y añadió “Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es de que Quimbaya es uno de los sitios que hoy en día es muy visitado, especialmente este tipo también de visitas lo que ha hecho es que aumente la siniestralidad en este sitio, es decir, casi que de pasar desde el año 2023 de 3 a 18 víctimas fatales en el 2024 que eso es monumental este gran aumento de la siniestralidad.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informa que durante la Semana Santa el pico y placa para vehículos particulares y tipo taxi continuarán operando con normalidad, conforme a la reglamentación vigente.

Para los vehículos particulares, la medida solo aplicará durante los días hábiles: lunes, martes y miércoles. Los días festivos (jueves y viernes santos), no tendrá vigencia.

Los viajeros y personas que visitan la ciudad y pagan el peaje podrán transitar sin restricción de pico y placa en Armenia durante las 72 horas siguientes al pago. Esta excepción aplica únicamente para vehículos matriculados fuera del departamento del Quindío.

Más de 1.200 vehículos han ingresado durante esta Semana Santa a la zona del Valle de Cocora y al Parque Nacional Natural Los Nevados, lo que evidencia una alta afluencia de visitantes. Ante este panorama, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) intensificó sus acciones de control y sensibilización ambiental en puntos estratégicos del departamento.

Mediante la instalación de puestos de control y recorridos de vigilancia, la autoridad ambiental entrega mensajes de respeto y conservación en zonas priorizadas por su valor ecológico, como el municipio de Salento, el retén La Playa, la reserva La Montaña y el Valle de Cocora.

Como como Tamara Sofía Varón fue identificada la mujer asesinada en Armenia, el principal sospechoso sería su compañero sentimental que es buscado por las autoridades ya que según la información de las autoridades habrían tenido una fuerte discusión minutos antes

Así lo confirmó el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez que explicó que “al parecer hubo un hecho de violencia intrafamiliar porque estas damas con su pareja tuvieron un episodio de violencia y él la ahorcó, la persona ya fue rastreada con las cámaras que se tienen en la zona, está siendo ubicada por policía judicial para establecer la realidad de lo sucedido. Entonces ya está en plena judicialización el hecho, hemos estado muy pendientes para que los responsables sean puestos a disposición de la Fiscalía”

Y agregó el funcionario que “hemos visto que algunos de los últimos episodios están relacionados con temas de alcohol, con tema de consumo de sustancias alucinógenas, que están llevando a estas personas a cometer actos delictivos, actos de violencia, a agredir a sus parejas, a sus familiares, son temas de intolerancia, son temas de irrespeto, de cultura ciudadana”

En el Quindío llaman la atención a implementar medidas de prevención ante casos de mujeres asesinadas

Frente al caso registrado en Armenia donde una mujer fue asesinada y encontrada en zona boscosa, la diputada Jessica Obando rechazó este tipo de situaciones y llamó la atención de las autoridades.

Indicó que en comunicación con el observatorio de feminicidios de Colombia logró identificar que el Quindío ocupa el tercer con mayores hechos de violencia contra las mujeres. Fue enfática en afirmar que no se trata de rechazar y rasgarse las vestiduras cuando pasan los casos, sino que lo fundamental es que las actividades de prevención sean contundentes y permitan evitar la materialización de la violencia.

Asimismo, dijo que es clave el trabajo articulado de las diferentes entidades para no ser un referente a nivel nacional por este tipo de hechos.

Influenciador digital denunció hurto a mano armada en zona rural del Quindío, las autoridades avanzan en las investigaciones

A través de las redes sociales Alexander Velásquez más conocido como Alex Rutas quien es un Influenciador digital que promueve el ecoturismo, senderismo y contenido de viajes, evidenció que se encontraba celebrando su cumpleaños con un grupo de amigos en el sector conocido como el Salto del Hippie en zona rural del municipio de Circasia cuando fueron víctimas de un hurto a mano armada.

Denunció que cerca de ocho personas armadas los intimidaron y despojaron de los elementos de valor e incluso a otros les vaciaron las cuentas bancarias. Dijo que la situación le afectó altamente anímicamente puesto que fue un gran susto ya que temían por perder la vida y además porque los elementos que fueron hurtados para crear contenido están avaluados en más de 15 millones de pesos.

Lamentó el hecho porque afecta directamente el turismo deportivo por lo que espera acciones concretas de las autoridades para evitar nuevos casos de delincuencia en el departamento.

La secretaria de Gobierno del municipio de Circasia, Nataly Henao informó que las autoridades correspondientes atendieron el caso dando cuenta que según el reporte de los turistas afectados fueron atracados por un grupo delincuencial denominado La Cordillera.

Explicó que ninguna de las víctimas pudo evidenciar la situación de armas de fuego puesto que hubo fue una simulación de que las tenían.

Aclaró que actualmente el municipio no tiene injerencia de grupos armados y las víctimas fueron orientadas para denunciar el hecho, pero no lo hicieron.

Aseguró que en coordinación con la Sijin lograron identificar el rostro de una persona dedicada al hurto proveniente de departamentos aledaños al Quindío y avanzan las investigaciones para determinar la vinculación en dicho caso.

Añadió que desde el municipio establecen estrategias de la mano con la Policía para contrarrestar los delitos y garantizar la seguridad como son los comandos situacionales.

En Armenia las autoridades están tras la búsqueda de los hombres que en dos ocasiones protagonizaron hurtos en establecimientos comerciales en los barrios Corbones y Granada, en uno de los casos al parecer las víctimas estaban comercializando oro en una panadería

La alcaldía de Armenia, Asobares y Radio Taxi lideran la estrategia Taxi Seguro que busca que las personas, propias, visitantes y turistas puedan disfrutar de los establecimientos nocturnos con seguridad en esta Semana santa.

Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia indicó “Queremos que quien llegue a la ciudad e ingrese a uno de los sitios donde se consume licor, sea un bar, un gastrobar, alguna de sitios de diversión, pues tenga la posibilidad y tenga la seguridad que va a ser acompañado por nuestros amigos de Radiotaxi que los va a llevar seguros a la casa.

Natalia Gutiérrez directora de Asobares, Quindío por su parte señaló “Realmente la campaña Taxi Seguro en Alianza con Radio Taxi es una iniciativa muy importante porque nos va a permitir que los establecimientos asociados a su área se conviertan en puntos mucho más seguros. La idea es sectorizar, obviamente, cada uno de los establecimientos donde se encuentra y posterior a ello empezar una pedagogía que va a acompañar de capacitaciones a los conductores porque con ello podemos generar seguridad también para el conductor, pero también para el usuario local.

Andrés Pineda, Representante de Radio Taxi a su turno manifestó “Los turistas nos preguntan dónde pueden pasar una noche tranquila, qué bar le recomiendan, qué gastrobar o dónde pueden pasar su noche y la iniciativa es pensada para que disfrutes la vida nocturna con tranquilidad, saber que tienes un transporte confiable al salir de este sitio nocturno.

Jorge Eliecer Arango taxista indicó “El contacto con el taxista es el primer contacto que tiene un turista que viene a la ciudad. Entonces, la estrategia que se está creando con los gastrobares, Asobares es afianzar y consolidar una imagen de ciudad segura, que el turista que viene se sienta totalmente tranquilo que se va a ir a transportar en un vehículo totalmente autorizado y confiable.

Desde la Cruz Roja en el Quindío están en alistamiento preventivo por el tema de lluvias y entregan recomendaciones para mitigar las emergencias

El director de la Cruz Roja en el departamento, Jaime Giovanni Alzate informó que están en alistamiento disponibles las 24 horas del día con el fin de atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pueda registrarse en medio de las lluvias.

Destacó que entregan las alertas y recomendaciones a la comunidad para disminuir los riesgos que desencadenan las emergencias. Entre los llamados de atención está el del mantenimiento y revisión de los techos ya que la acumulación de basuras genera las afectaciones y otro de los temas tiene que ver con las inundaciones por el taponamiento de las alcantarillas.

Los organismos de socorro en el Quindío certificaron a guías turísticos de alta montaña para reforzar las medidas de prevención en la Semana Santa

Se trata de 20 guías de Media y Alta Montaña del municipio de Salento que fueron capacitados para brindar la atención a pacientes en situaciones de montaña.

El director de la Cruz Roja en el departamento, Jaime Giovanni Alzate informó que están preparados para atender las novedades que puedan presentarse en el marco de la semana santa y evitar casos como el montañista que falleció en la temporada de fin e inicio de año en el parque Los Nevados.

Mencionó que el programa de capacitación constó de 13 actividades teórico-prácticas para fortalecer la formación complementaria con el objetivo de salvar vidas.

Recordó que es clave realizar el recorrido al parque natural Los Nevados con operadores turísticos legalmente certificados.

En Armenia, la Corporación de Cultura y Turismo Corpocultura y la alcaldía de Armenia como parte de las estrategias de turismo religioso lidera el Tour en Jeep Willys por los templos religiosos más emblemáticos de la ciudad y el museo del arte religioso.

Los recorridos son gratuitos con inscripciones previas en la plaza de Bolívar, lunes, martes y miércoles santo, son dos recorridos a las 2:00PM y 4:00PM.

Catedral inmaculada concepción de Armenia lidera la Tercera edición de La Semana Santa Infantil donde participan más de 50 niños, niñas y adolescentes.

Deserción religiosa y crisis vocacional: la visión del párroco de Barcelona Luis David Correa

La creciente deserción religiosa y la disminución de fieles y religiosos son evidentes. El párroco de Barcelona, Luis David Correa, señala la baja vocacional y la falta de motivación juvenil para seguir el camino religioso y servir a Dios.

En deportes, El Quindío ganó medalla de Bronce en los Juegos Nacionales de la Asociación Colombiana de Periodistas y redactores deportivos Acord que se llevan a cabo en Ibagué, Tolima.

La medalla de bronce la ganó el Quindío en bolos modalidad por equipos con los periodistas deportivos, Luis Carlos Rodríguez, Guillermo León Valencia, Gustavo Rendón y Mauricio Echeverry.