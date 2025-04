Brote de fiebre amarilla, ¿qué busca el presidente Petro al declarar la emergencia económica?

En Hora20 el análisis a una terna que aterriza en el Senado y con la que el Gobierno busca asegurar una silla más en la Corte Constitucional, hablaremos de los ternados, de los pesos y contrapesos en la Corte y de los temas clave de discusión en el alto tribunal. Después, lo que busca el presidente Petro decretando la emergencia económica ante el brote de fiebre amarilla que se registra en varias regiones del país.

Lo que dicen los panelistas

Fernando Posada, politólogo

Fernando Posada, politólogo, columnista en El Tiempo y El País América, máster en Política Latinoamericana, recordó que ya en 2023 el presidente Petro había decretado la emergencia económica para La Guajira y después en 2024 en Catatumbo, “ahora decreta una emergencia económica y sanitaria como su no fuera suficiente la catástrofe con el sistema de salud”. Además, dijo que se debe tener en cuenta lo que ocurra en adelante en términos de competencias, intervenciones y contratación en medio de una nueva emergencia decretada por el Gobierno nacional.

Sobre la terna para la Corte Constitucional, dijo que esta corte será determinante para la parte final del gobierno en consulta popular y el futuro agenda de gobierno, especialmente con la reforma pensional, sin embargo, dijo que no vamos a tener cambios políticos grandes como para dar cambio de balance en la Corte. Además, resaltó que en otras elecciones en las que el gobierno ha estado involucrado como fiscal general, procurador y defensora del pueblo, se ha mantenido la independencia por ahora.

Sandra Borda, politóloga

Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, manifestó que ante el anuncio del presidente de la emergencia económica, se espera que no se esté juntando a hacer política con el brote de fiebre amarilla, “esto revela el problema de credibilidad con el que lidia el gobierno cada que se acerca a temas de salud. El problema está en que necesitamos información mejor procesada a lo que dice el trino, el tema de política pública vía el X personal nos deja haciéndonos preguntas. Que se invoque autoridades con evidencia de tomar decisión de esta naturaleza y en cambio estamos ante trino que hace genealogía al vuelo de un mosquito: eso es muy complicado”. De otro lado, dijo que la costumbre del presidente Petro de usar temas álgidos para hacer política con el oponente, pues resalta que el presidente utiliza su confrontación con la Alcaldía de Bogotá y la Federación de Cafeteros para decir que él es el único que hace algo.

En cuanto a la terna, dijo que esta debió ser de mujer si efectivamente desde el gobierno había un compromiso con la paridad de género en los espacio de toma de decisión, “sólo hay un hombre y todo el mundo tiene claro que esa es la apuesta del Presidente, devela falta de compromiso de tener a mujeres en puestos de poder. Decisiones del día a día son las que muestran hasta dónde llega el compromiso”. También dijo que preocupa que Carvajal está a tres años de retiro forzoso, “en tres años cumple los 70 y debemos entrar otra vez en este proceso y sería el otro gobierno que no tendría posibilidad en la Corte, que tenga espacio, es un riesgo en términos de estabilidad institucional”.

Esmeralda Hernández, representante a la Cámara por el Pacto Histórico

Esmeralda Hernández, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que es apresurado juzgar la decisión del Presidente hasta no revisar datos y estadística para tomar decisión, “la emergencia debe tener base, justificación técnica y control de la Corte Constitucional, entonces si en este momento el presidente Petro lo anuncia es porque hay solidez que amerita declaratoria”. Detalló que es un anuncio y que después saldrá el ministro y el presidente explicando los argumentos técnicos que obligarían la declaratoria de emergencia, “llamo a no juzgar el anuncio cuando no conocemos sustento técnico”.

Frente a la terna, dijo que el presidente ha posicionado la agenda de género en espacios de poder y toma de decisión de interés nacional y participación de las mujeres, “el tema de fiscal era de mujeres la terna, el caso de la defensoría del pueblo fue lo mismo, primera defensora mujer por terna de Petro y ésta está conformada por dos mujeres y un hombre y será el senado el que tenga en cuenta las variables. Senado es el que define paridad y equilibrio”.

Camilo Granada, politólogo

Camilo Granada, politólogo, economista, exalto consejero presidencial para las comunicaciones y consultor, planteó que la búsqueda de una nueva emergencia económica por el tema de fiebre amarilla y dengue es fuera de tono, “es una excusa para obtener poderes e intervenir en sistema de salud ad-portas de que Senado rechace la reforma a la salud”. Resaltó que si bien el brote de fiebre amarilla es un asunto importante, esto se da bajo un escenario de amenaza al sistema de salud que está en crisis y desfinanciado, “hay que esperar el decreto y qué es lo que busca si eso es nacional, local o en las regiones del brote”.

Sobre la terna dijo que por su hoja de vida Carvajal sería el menos idóneo para llegar a la Corte Constitucional, “él notiene gran trayectoria en derecho constitucional, entonces sí queda duda que la razón es por la cercanía con el presidente y eso demerita su presencia y es terna de uno porque es el que tiene guiño del presidente”. También dijo que el equilibrio político la Corte sigue bien estructurado, “el presidente va a poder nombrar dos magistrados a la Corte, cosa que no es muy común, pero lo que faltan son de la Corte Suprema de Justicia que son Diana Fajardo y Reyes, no hay toma del poder por parte del gobierno o de la ala izquierda”.

Camilo Prieto, médico

Camilo Prieto, médico, profesor universitario y experto en temas de medioambiente, dijo que la eficacia de la vacuna contra la fiebre amarrilla es muy entre el 95 y el 100%, “se desarrolla inmunidad 10 días posteriores a la aplicación, pero se puede aplicar que a partir de 9 meses de vida y también cuando se viaja a zonas endémicas”. También resaltó que no se requiere dosis de refuerzo, aunque hay excepciones como las personas con VIH.

Explicó que en ciudades como Bogotá no hay riesgo de presencia del mosquito portador de la fiebre amarilla, pues asegura que no hay suficiente evidencia para confirmar esa afirmación.

Andrés Vecino, profesor en la Universidad Jhon Hopkins y médico

Andrés Vecino, profesor en la Universidad Jhon Hopkins y médico, señaló que según el último reporte del INS, hay 54 casos confirmados de fiebre amarilla, de los cuales han fallecido 22 personas, “cabe destacar que estos casos son áreas rurales. Realmente a pesar de que es problema y lo dice el reporte, el brote empezó en octubre y no sé por qué ahora en Semana Santa les parece tan importante y es emergencia sanitaria cuando estaba pasando desde hace seis meses”.