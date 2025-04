Anorí: nuevos combates entre ilegales habrían dejado varias personas y animales fallecidos

Anorí- Antioquia

Parece que la situación de seguridad y zozobra de la comunidad de la zona rural de Anorí en el Nordeste de Antioquia, en vez de mejorar, parece que se recrudece cada día. Esto debido a que este martes las comunidades han reportado nuevos combates entre los grupos ilegales que se disputan el territorio como Clan del Golfo, disidencias y ELN. La nueva confrontación habría ocurrido en la vereda El Tesoro, en límites con la vereda Moreno Cano, esta última de donde han salido más de cien personas desplazadas que permanecen en el área urbana.

José David Hernández, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste (ASCNA), reportó que la situación que viven los campesinos en las dos veredas antes mencionadas y otras cercanas es de terror e incertidumbre porque hoy martes se volvieron a enfrentar y se escucharon detonaciones y tiros de fusil y, al parecer, habría varias personas muertas e incluso animales como caballos.

“Se escucharon grandes detonaciones, que son las que dejan estas personas muertas. O sea, campos minados, pero no sabemos qué grupo es el que cae en el campo minado, si son los paramilitares, si es la guerrilla o si había civiles, no había civiles, porque el tema es que los paramilitares llevan a los civiles como escudos de guerra”.

Recalca que desde hace 15 días se está denunciando esta reciente arremetida de los grupos ilegales y, según el líder, la fuerza pública no ha llegado al territorio para garantizar la seguridad de las comunidades que siguen confinadas, como los de la vereda El Tesoro. Además, explica que estas familias no han podido salir al área urbana, pero sí se han desplazado de manera interna en su territorio huyendo de los combates. Se trata de las comunidades de Providencia, Moreno Cano hacia otros sectores del corregimiento de Liberia Charcón e incluso hacia Porce.

“Las familias toman la decisión de desplazarse de un punto a otro punto, pero allá mismo, en el área rural. Estas familias tienen familias en las veredas vecinas, como en Las Conchas, como en Madre Seca, como en Cruces, en otras veredas donde todavía el peligro no está tan latente y prefieren quedarse por allá en el campo y no venir acá”.

Agrega que no han salido por el confinamiento debido a que los combates continúan en los campos minados y la situación que están padeciendo los 114 desplazados que conforman 32 familias que permanecen en el área urbana es crítica. Además, recalca la inconformidad que tienen las comunidades con el manejo que las autoridades le han dado a esta crisis humanitaria.

“Vemos que hay negligencia de todos los lados. También vemos que el gobernador de Antioquia se pronunciaba todos los días cuando estábamos en paro, en contra del paro. Por ahí cogieron a un ganadero que liberaron al rato y vimos el pronunciamiento del gobernador ofreciendo 100 millones de pesos, pero vemos que la negligencia con los campesinos anoriseños y con los campesinos antioqueños es diferente. Ahí no se pronuncia el gobernador. Y bueno, desde la Nación también vemos que no se está mencionando el tema de Anorí por ninguna parte y que esta gente está aquí ya hace más de diez días y no tienen ninguna respuesta de ninguna institucionalidad”.

Le insiste a esas autoridades locales, departamentales y nacionales que están en riesgo miles de personas por el conflicto entre los ilegales y por ello el reclamo para que se tomen acciones urgentes y evitar más desplazados, confinamientos y amenazas a líderes sociales, como ya se ha denunciado en Caracol Radio. Y que tampoco están apoyando a los desplazados.

“En esos momentos, en el territorio, solamente las autoridades locales. Por ahí estuvo de visita, como te digo, la Defensoría del Pueblo, estuvo la ONU, pero de visita y listo. Las familias siguen a la deriva aquí prácticamente en el territorio. El ICBF, que es el que viene como que, a atender los niños, porque hay muchos niños y de resto no hay como más instituciones”.

Por toda esta situación, informó que están convocando a una reunión el próximo sábado con las 24 veredas para analizar la situación, redactar un documento para el Ministerio del Interior y que, en caso de no ser escuchados, decidirán hacer una salida masiva hacia el parque principal.

“Hacemos la reunión y no somos escuchados, pues creo que las 24 heredadas tomarán la decisión y del corregimiento de salir hacia el casco urbano, pero no a un refugio, sino al parque principal, para que nos vean, para que las autoridades y las instituciones nos vean ahí en el parque, que sí hay una problemática. No sería un paro, sino que sería realmente un desplazamiento masivo”.

Finalmente, asegura que no hay garantías de seguridad para retornar y les toca quedarse en el área urbana esperando que les brinden un alimento.