Terminales de Boyacá refuerzan operaciones por alta demanda en Semana Santa

Boyacá

Con un alto flujo de viajeros en el departamento de Boyacá durante la Semana Santa, las terminales de transporte de Tunja, Duitama y Sogamoso han activado planes de contingencia, aumentado la operación de vehículos y reforzado los servicios al usuario para garantizar viajes seguros, cómodos y organizados. Según lo reportado por los gerentes de cada terminal, la temporada ha sido una de las más activas de los últimos años y se espera un volumen especialmente alto en el plan retorno de este fin de semana.

Tunja: más frecuencias, servicios al usuario y vacunación gratuita

El gerente de la Terminal de Tunja, Ariel Vargas, explicó que desde el inicio de la Semana Santa se ha incrementado paulatinamente el número de pasajeros que utilizan el puerto terrestre, especialmente hacia destinos dentro del departamento y la capital del país.

“Estamos trabajando todos los días con más vehículos, más personal operativo y mejores condiciones de atención. Habilitamos zonas de confort, servicio de baños, restaurantes, wifi y espacios de trabajo para que quienes usan la terminal tengan una experiencia agradable”, señaló Vargas.

Además, destacó una alianza con la Secretaría de Salud Municipal que permitió la instalación de un punto de vacunación gratuito para niñas y adolescentes, especialmente contra el virus del papiloma humano (VPH):

“La jornada se realiza de 8:00 a 11:00 a.m. en la zona de taquillas, en el mirador del terminal. Invitamos a la comunidad a aprovechar este servicio totalmente gratuito”, indicó.

Frente a los días de mayor movilización, el gerente confirmó que el miércoles y el domingo son los más críticos, y por ello se han tomado medidas especiales.

“El miércoles tuvimos actividades culturales para recibir a los viajeros y el domingo contaremos con más vehículos habilitados mediante convenios empresariales autorizados por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte”, explicó.

Vargas también hizo un llamado a los viajeros para planear su salida con anticipación y no usar transporte informal. Recordó que si se viaja con menores de edad, se debe portar la autorización legal correspondiente:

“Las empresas no pueden vender tiquetes a adultos que viajen con menores si no son sus padres o representantes legales y no presentan el permiso requerido. Esto puede retrasar su viaje y generar complicaciones”, advirtió.

Duitama: alto flujo hacia el norte del país y llamado a viajar el sábado

Desde Duitama, el gerente de la terminal, Víctor Pulido, explicó que la temporada ha tenido una alta demanda, especialmente hacia municipios del norte de Boyacá, Santander y Norte de Santander.

“Esta es una temporada especial. Duitama es paso obligado para quienes viajan hacia el norte del departamento y del país. Tenemos un promedio de más de 1.500 pasajeros diarios movilizados durante esta semana”, afirmó.

Aunque no se habilitaron rutas nuevas, todas las líneas regulares están operando a máxima capacidad, y algunas empresas activaron vehículos de transporte especial para reforzar la cobertura.

Pulido advirtió que el domingo será el día con mayor congestión en las terminales, por lo que recomendó planear el retorno con anticipación:

“La recomendación para los viajeros es que, si pueden, retornen el sábado. El domingo tendremos largas filas y tiempos de espera prolongados. Planear el viaje es fundamental para evitar contratiempos”, sostuvo.

Sogamoso: vía habilitada, PMU activo y control al 100% de conductores

Por su parte, el gerente de la Terminal de Sogamoso, Ramiro Rodríguez, indicó que, pese a los riesgos de deslizamientos en la vía La Uvita–Socha al inicio de la semana, esta se encuentra totalmente habilitada, al igual que las rutas hacia Bogotá, Yopal, Bucaramanga, la Costa Caribe, Saravena y Tame.

“Hemos estado operando 24/7. Contamos con un plan de contingencia que incluye Puesto de Mando Unificado (PMU) las 24 horas con apoyo del Instituto de Tránsito, la Policía Nacional, la Secretaría de Salud y organismos de socorro”, explicó.

Una de las prioridades en la terminal ha sido el control riguroso a los conductores, especialmente en pruebas de embriaguez y fatiga.

“El 100% de los conductores ha sido examinado. Se hace seguimiento al tiempo que han estado al volante, y si superan las 8 o 9 horas de servicio, deben ser relevados. Hasta ahora, todos los resultados han sido negativos en pruebas de alcoholimetría”, precisó Rodríguez.

Sogamoso espera movilizar entre 80.000 y 100.000 pasajeros durante toda la temporada, con un ligero aumento respecto al año anterior.

Recomendaciones generales para los viajeros

Los tres gerentes coincidieron en una serie de recomendaciones para quienes viajarán en lo que resta de la Semana Santa: