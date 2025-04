Marcelo Gallardo salió en defensa de Miguel Borja tras los silbidos que recibió en el Monumental

Miguel Ángel Borja ha estado siendo resistido por la afición de River Plate en las últimas semanas. El colombiano pasó por una sequía goleadora de siete juegos sin convertir, también en un momento en el que el equipo Millonario no demuestra un fútbol vistoso y tampoco consigue victorias. Ante Talleres sumó su tercer empate consecutivo.

No obstante, el colombiano venía de convertir en su último partido de Liga ante Sarmiento Junín, que terminó 1-1. Frente Barcelona de Ecuador, por Libertadores, entró para el segundo tiempo y no tuvo un buen rendimiento, pero se resarció marcando ante la T.

Borja fue suplente, pero una vez más recibió silbidos por parte de la afición de River. Cuando presentaron a los jugadores y se escuchó su nombre por el altoparlante, fue reprobado por algún sector, así como el volante Manuel Lanzini.

Marcelo Gallardo salió en defensa de sus jugadores

En el caso de Borja, volvió a ponérsela difícil a sus críticos, pues ingresó al minuto 52 en reemplazo de Paulo Díaz y al 87′, tras un centro de Gonzalo Montiel desde la derecha, conectó de cabeza para mandarla a guardar. Fue apenas el cuarto gol en lo que va del año para el delantero, pero se puso más cerca de convertirse en el máximo goleador colombiano de la institución, pues acumuló 58 anotaciones y quedó a 4 de igualar los 62 de Juan Pablo Ángel.

En rueda de prensa, un periodista le consultó de Gallardo por las sensaciones sobre los abucheos a sus jugadores y cómo esto repercutía en el estado anímico. “Pregúntame por el partido. Hablemos de fútbol”, inició diciendo Marcelo.

Posteriormente, profundizó sobre la situación. "¿Cómo voy a pensar que no puede afectar los silbidos? ¿A vos no te afectaría si repruebo tu pregunta? Somos personas y está en la capacidad de cada uno superarlo. Iremos para adelante y convencidos de lo que se hace, mismo en la dificultad. Ahí da la sensación de que los caminos son incorrectos y nos da confusión. Aunque la pelota no entre, no hay que esconderse. Jugar en River es un privilegio. Hay que superarlo y recuperarse“, dijo.

Entretanto, aseguró que su equipo genera acciones de gol, pero no logran convertir. “El análisis es claro: generamos expectativas y no concretamos lo que producimos. Ahí nos está faltando. Es algo reiterativo. Generamos situaciones, no concretamos y no podemos ganar. Jugamos mejor y generamos más situaciones que los rivales, pero no las concretamos”, dijo Gallardo sobre sus dirigidos, que apenas han convertido 15 goles en 17 juegos en lo que va del año.

