Edwin Cardona lanzó dura crítica luego del empate frente a Millonarios, ¿sabotaje del rival?

En un clásico con pocas emociones, Millonarios y Nacional empataron sin goles (0-0) en el partido válido por la fecha 13 de la Liga Colombiana, disputado en el Estadio el Campín de la ciudad de Bogotá. Ambos equipos dominaron partes del partido, sin embargo, ninguno de los dos logró vencer el arco contrario y terminaron repartiendo los puntos.

Con este empate, Millonarios volvió a retomar el liderato del campeonato con 26 puntos, seguido de Junior, que tiene las mismas unidades y un partido menos, mientras que Atlético Nacional se mantiene en la tercera posición con 25 unidades y un juego menos.

Luego del encuentro, Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, y Edwin Cardona, jugador del cuadro antioqueño, dieron declaraciones sobre lo que tuvo que enfrentar el equipo previo al clásico con Millonarios, que pudo tener repercusiones en el resultado final.

¿Qué dijo Edwin Cardona sobre el partido?

Una vez finalizado el partido, Edwin Cardona habló en zona mixta con los medios de comunicación sobre lo que vivió el equipo horas antes de disputar el encuentro, asegurando que el viaje a Brasil y la derrota frente a Internacional por Copa Libertadores tuvo consecuencias en el rendimiento del equipo, pero también lanzó una dura crítica contra el local.

“Fue un viaje muy largo, orgulloso de mi equipo. Llegamos a las 10:00 a.m., nos tocó ir a entrenar a las 3:00 p.m. y nadie se quedó. El sábado, entrenar en sintética, porque no nos prestaron canchas, es difícil, así la gente no ve lo que hay detrás”.

Igualmente, resaltó que en ningún momento buscaron esconderse del rival: “vinimos a competir de tú a tú, todos entregaron lo que tenían en el campo y mecíamos ganar. Sabíamos el rival que teníamos al frente, pero venían descansados. Rescatar lo que el equipo hizo hoy, rescatar la valentía del equipo, siempre fuimos al frente, no nos escondimos en ningún momento y eso es muy importante”.

Estas declaraciones volvieron a abrir el debate sobre los tiempos que tienen los equipos del fútbol colombiano para recuperarse entre partidos, además de los viajes internacionales que deben realizar los equipos que se encuentran en competencias internacionales, algo que también fue resaltado por el entrenador Gandolfi.

Declaraciones de Javier Gandolfi

El entrador del cuadro ‘Verdolaga’ también hizo referencia al viaje que tuvo que enfrentar el equipo y el duro ritmos que han vivido sus jugadores en la última semana, situación que habría determinado cómo se jugaría este partido, un resultado que fue celebrado por el entrenador.

“El equipo tuvo situaciones para irse en ventaja, pero no lo logramos. Pero después de una derrota como la que sufrimos y en un clásico, teníamos que preparar el partido de esta manera y salió casi a la perfección, casi, porque para mí, la perfección es ganar”.

Igualmente, hizo referencia a lo que Cardona ya había expresado sobre las condiciones que encontraron al llegar a Bogotá: “nos encontramos con un clima que no nos dio la oportunidad de entrenar mucho. Nos entregaron una cancha sintética donde temeos problemas de plantar, tratamos de cuidar mucho.”