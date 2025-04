José Cuadrado confiesa lo que siente un jugador de Nacional al jugar ante Millonarios en El Campín

Todo listo para el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, el cual se disputará este domingo 13 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Estadio El Campín. Este compromiso contará con la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Justamente en la previa del imperdible enfrentamiento, José Fernando Cuadrado, guardameta con paso por ambos equipos, habló en Caracol Deportes Sábado sobre la satisfacción de haber figurado en partidos así.

“Tengo varios clásicos y aunque se sale de contexto, yo disfruté de Once Caldas-Pereira, Nacional-Medellín, Cali-América, Millonarios-Santa Fe, entonces la recordación y satisfacción me la da haber estado en instituciones que me permitieron vivir esos momentos y jugar los clásicos más representativos de cada zona”, empezó diciendo el exfutbolista.

Justamente sobre el retiro, Cuadrado reveló que “los primeros dos años se extraña mucho” la profesión, aunque actualmente disfruta de su nuevo rol: “Trabajo para una multinacional de representación deportiva, de la cual actualmente hacen parte Yerry Mina y Luis Sinisterra, que triunfan en las grandes ligas de Europa; también está Rafael Santos Borré. Ellos se interesaron en Colombia por nuestro potencial, entonces trabajo en la asesoría integral de los futbolistas”.

Declaraciones de Cuadrado sobre el clásico

Lo que genera Millonarios vs Nacional: “Ya que tuve la oportunidad de vivirlo desde las dos instituciones, creo que es un partido que paraliza al país, mueve muchas masas y pasión. No dejará de ser el espectáculo que estamos acostumbrados a ver”.

Jugar un clásico como visitante en El Campín: “Hablando de este clásico, habiéndolo vivido desde los dos lugares, es donde más se siente la pasión de las hinchadas, la rivalidad está muy marcada. Disfruté de muchos clásicos, como Nacional-Medellín, Cali-América, pero hablando de este, visitar El Campín con la camiseta de Nacional te lo hacen sentir”.

El clásico se debe ganar: “Por lo que significa competir a la altura de un clásico, independientemente de las posiciones, es un partido aparte. Así lo viví y así te lo hacen sentir. El que gane, encontrará un sabor dulce para el momento. Es uno de los clásicos más importantes del país”.

Compartió con los actuales arqueros de Nacional y Millonarios: “Compartí con David (Ospina) en un Mundial y Selección Colombia, a Arboleda lo conocí cuando prácticamente era un niño en Deportivo Pasto, pero con Montero y Harlen (Castillo) nunca tuve la oportunidad de estar. A Marquines lo vi en Nacional cuando estaba iniciando. Creo que todos tienen mucha capacidad, han sido importantes y lo han demostrado cuando les ha tocado. Son grandes arqueros y disfruto haber compartido con algunos de ellos”.

El resultado que espera: “Que veamos un gran espectáculo y sea un 2-2″.