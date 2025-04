Jorge Da Silva, contundente tras el empate contra Envigado: “Le tenía mucho miedo a este partido”

América de Cali, no pudo ante Envigado por la fecha 13 de la Liga Colombiana. Los Escarlatas igualaron 1-1 en el Polideportivo Sur y aunque lograron rescatar un punto gracias a la anotación de Duván Vergara, aunque lo mostrado no fue lo mejor, ni lo esperado.

Juan Fernando Quintero se fue expulsado a los 24 minutos de juego, luego de tener un encontrón con Daniel Arcila, encararse y lanzarle un cabezazo. Ante esa situación, en rueda de prensa el técnico Jorge Da Silva aseguró que todas las jugadas eran en contra de América.

Preocupación y rendimiento del equipo

Posterior al compromiso, el entrenador uruguayo atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, dejando varias impresiones y declaraciones sobre lo que fue el encuentro, acerca de sus jugadores y manifestando lo que será el próximo partido ante Millonarios.

“Le dije a los muchachos que era un partido que me preocupaba, por ahí otros ante equipos grandes estoy tranquilo porque sé que tal vez están motivados, concentrados, preparados para jugar ese partido porque saben lo que significa, pero a este partido le tenía mucho miedo porque veníamos de jugar un partido intenso hace tres días, con cancha llena y a veces por eso al jugador le cuesta cambiar el chip y enfocarse en el torneo local como lo hace a nivel internacional”.

Jorge Da Silva, aseguró que hubo condiciones que no permitieron que el equipo pudiera desarrollar su fútbol de la mejor manera. Sin embargo, no culpó 100% a esos factores: “La cancha me dio un poco la razón por la cual el equipo estuvo lejísimos de ser el que fue en Cali el otro día, pero a mí me tocó también cuando jugaba y cuesta mucho hacer ese cambio. Era un partido a las 2 de la tarde, con temperatura y un estadio con poca gente. Es difícil, soy exigente como entrenador, pero me pongo en su cabeza y sé que es normal”.

Finalmente, se refirió al duelo contra Millonarios, expresando que será un gran partido: “Esto lo tenemos que ir evaluando día a día, estamos teniendo una seguidilla muy importante de partidos. El miércoles tenemos un encuentro precioso, un clásico del futbol colombiano contra Millonarios y trataremos de prepararnos de la mejor manera. Trataremos de buscarle un sustituto a Juan Fernando Quintero, esperamos tener un mejor encuentro y darle una alegría a nuestra gente”.