Millonarios vs Nacional, clásico confirmado: Conozca la programación completa de la fecha 13,14 y 15

Este martes 1 de abril, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, publicó los horarios y fechas de la fecha 13, 14 y 15 del campeonato. Actualmente, el líder del torneo es América de Cali con 24 puntos.

Sin duda, uno de los partidos que más llama la atención en la jornada 13 es el clásico entre Millonarios y Atlético Nacional, partido que se jugará en El Campín, el domingo 13 de abril, la esférica rodará a las 6:00 de la tarde.

Por otro lado, en esa misma fecha, América visitará el Polideportivo Sur para enfrentarse a Envigado, partido que está programado para el sábado 12 de abril a las 2:00 de la tarde. Santa Fe, que es segundo en la Liga, abrirá la fecha ante Equidad, jugarán el próximo jueves 10 de abril en el Estadio de Techo. Finalmente, Junior, que vive un gran presente con cuatro victorias al hilo, viajará a la capital nariñense para medirse con Pasto.

Fecha 13 completa

Jueves 10 de abril || Equidad vs. Santa Fe, 7:00 PM.

Viernes 11 de abril || Llaneros vs. Alianza FC, 6:00 PM.

Viernes 11 de abril || Cali vs. Águilas Doradas, 8:10 PM.

Sábado 12 de abril || Envigado vs. América, 2:00 PM.

Sábado 12 de abril || Unión Magdalena vs. Pereira, 4:10 PM.

Sábado 12 de abril || Pasto vs. Junior, 6:20 PM.

Sábado 12 de abril || Boyacá Chicó vs. Once Caldas, 8:30 PM.

Domingo 13 de abril || Millonarios vs. Atlético Nacional, 6:00 PM.

Domingo 13 de abril || Bucaramanga vs. Fortaleza, 8:10 PM.

Por definir || Medellín vs. Tolima.

Fecha 14

La jornada 14 del fútbol colombiano se jugará durante toda la Semana Santa, iniciará el lunes 14 de abril, nuevamente, con Independiente Santa Fe, recibiendo en El Campín a Medellín, único equipo invicto de la Liga. El actual líder del torneo protagonizará el partido más atractivo de la fecha, se medirá ante Millonarios el miércoles 16 de abril en el Pascual Guerrero.

Programación completa

Lunes 14 de abril || Santa Fe vs. Medellín, 7:00 PM.

Martes 15 de abril || Alianza FC vs. Pasto 4:00 PM.

Martes 15 de abril || Pereira vs. Cali, 6:15 PM.

Martes 15 de abril || Tolima vs. Junior, 8:30 PM.

Miércoles 16 de abril || Águilas Doradas vs. Unión Magdalena, 2:00 PM.

Miércoles 16 de abril || Once Caldas vs. Equidad, 4:10 PM.

Miércoles 16 de abril || Nacional vs. Boyacá Chicó, 6:20 PM.

Miércoles 16 de abril || América vs. Millonarios, 8:30 PM.

Jueves 17 de abril || Bucaramanga vs. Envigado, 4:00 PM.

Jueves 17 de abril || Fortaleza vs. Llaneros, 7:00 PM.

Fecha 15

Por último, la decimoquinta jornada del fútbol colombiano tendrá inicio el sábado 19 de abril y terminará el lunes 21. Durante ella, habrá dos equipos que no tendrán acción, Millonarios vs. Pereira no tiene fecha, ni horario programado. El duelo que se robará las miradas será un partido de verdes, Cali recibe en Palmaseca a Nacional, el domigno 20 de abril a las 6:20 de la tarade.

Sábado 19 de abril || Equidad vs. América, 4:00 PM.

Sábado 19 de abril || Junior vs. Alianza FC, 6:10 PM.

Sábado 19 de abril || Medellín vs. Once Caldas 8:20 PM.

Domingo 20 de abril || Envigado vs. Tolima, 2:00 PM.

Domingo 20 de abril || Unión Magdalena vs. Bucaramanga, 4:10 PM.

Domingo 20 de abril || Cali vs. Nacional, 6:20 PM.

Domingo 20 de abril || Llaneros vs. Santa Fe, 8:20 PM.

Lunes 21 de abril || Boyacá Chicó vs. Fortaleza, 6:00 PM.

Lunes 21 de abril || Pasto vs. Águilas Doradas, 8:10 PM.

Por definir || Millonarios vs. Pereira.