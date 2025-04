Cómo ver la Luna Rosa EN VIVO hoy en Colombia: hora exacta, lugares y recomendaciones

La Luna, nuestro satélite, nos deleita cada cierto tiempo con espectaculares fenómenos que ocurren a lo largo del año. Cada tanto los seres humanos podemos presenciar auténticos espectáculos gracias a los ciclos de la Luna y otros Astros, los cuales hacen especiales ciertas fechas del calendario.

Hace poco pudimos presenciar un eclipse lunar y otro solar, y durante este mes de abril, en pleno inicio de la Semana Santa, otra fecha especial se cierne sobre los cielos de Colombia. Este domingo 13 de abril, un día especial para el catolicismo, ya que es el Domingo de Ramos, los colombianos podrán presenciar la famosa ‘Luna Rosa’.

¿Por qué se llama Luna Rosa?

La Luna ha sido vista por milenios como un símbolo de cambios, prosperidad y fertilidad. Romanos, griegos, Mayas y Asirios le daban una connotación especial, y rendirán culto a este Astro. Los Muiscas en Colombia la veneraban y la asociaban con los ciclos de la vida y la fertilidad.

El término de esta Luna Rosa en particular proviene de las tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas del noreste de los Estados Unidos de América (EEUU). Estos pueblos asociaban la Luna llena de Abril con el florecimiento del flox rastrero, una planta silvestre que tiene un bello tono rosado.

Esto quiere decir que entonces la Luna Rosa de este 13 de abril de 2025 no tiene una coloración rosada, sino más bien que se trata de un nombre que se le ha dado debido al simbolismo que representa, la llegada de la primavera al hemisferio norte y la promesa de nueva vida luego de un invierno anual.

De igual forma, supone un espectáculo para mirar, ya que la Luna estará en su fase plena, lo cual puede despertar las emociones del más enamoradizo para dedicarla a alguien especial, o simplemente contemplar su hermosura en su fase de Luna llena.

¿A qué hora y dónde verla?

Este 13 de abril de 2025 la Luna Rosa podrá verse en el territorio nacional en su punto máximo de iluminación a las 9:22 de la noche. Esta será visible desde las primeras horas de la noche, casi desde las 7:00 Pm, pero su plenitud y máximo esplendor podrá ser disfrutado desde el horario anteriormente mencionado.

Para disfrutar de una vista más clara de la Luna Rosa se recomienda ir a zonas rurales que estén alejadas de la contaminación lumínica, parques naturales o áreas que no tengan obstrucciones para la vista como árboles o edificios. Por supuesto, muchas ciudades cuentan con miradores elevados, los cuales son perfectos para ver un horizonte despejado con la luna.

El pronóstico para Bogotá indica que los cielos estarán nublados con posibilidad de chubascos. Por lo que se recomienda verificar las condiciones climáticas para que esto no obstruya el avistamiento.

Los expertos también recomiendan utilizar binoculares o un telescopio. Aunque la Luna s visible a simple vista, lo cierto es que este tipo de instrumentos pueden dar una mejor calidad y detalle del acontecimiento. Por otro lado, si le encanta la fotografía usted puede capturar el momento con una cámara profesional con imágenes más nítidas.