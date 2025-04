Sandra Lorena Arenas, campeona en los Nacionales de Atletismo de Australia

(Foto de Oscar J Barroso/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

La medallista de plata en los 20 kilómetros de marcha atlética en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la colombiana Lorena Arenas, se adjudicó la prueba de los 10 mil metros en los Nacionales de Atletismo de Australia.

Lorena invirtió 44 minutos, 17 segundos, 40 centésimas en la distancia, durante la competencia celebrada en Perth.

La colombiana, radicada en territorio australiano, había sido segunda en los 35 kilómetros en Nomi, Japón, el mes pasado; en el marco del Tour World Athletics, con una marca de 2h.44m.17s. (Récord nacional)

Palabras de Sandra Arenas

“La verdad me siento demasiado contenta con haber terminado mi temporada por Asia y Oceanía con esta prueba en pista con muy buen tiempo, creo que toda esta temporada ha sido muy exitosa, he tenido muy buenos resultados he hecho muy buenas competencias y para el Mundial sigue la preparación”, declaró la marchista nacional al término de la prueba.

La risaraldense de 31 años sigue de manera exitosa su preparación para el Mundial de Tokio en septiembre, para lo cual realizará competencias en España y Colombia los próximos meses.

El objetivo de Lorena será clasificar a sus quintos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, luego de ser cuarta con diploma en París-2024.