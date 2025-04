Sara López, tras inclusión de tiro con arco compuesto a JJ.OO.: “No es solo ir, es ganar medalla”

El Comité Olímpico Internacional y la Federación Mundial de Tiro con Arco dieron a conocer el pasado miércoles 9 de abril la inclusión del tiro con arco compuesto mixto como nueva disciplina olímpica, por lo que estará tanto en el ciclo como en las justas de Los Ángeles 2028. Se trata de una noticia positiva para Colombia, pues el país es potencia y tiene grandes representantes.

Una de ellas es la risaraldense Sara López, quien actualmente es la segunda mejor arquera del mundo en la modalidad compuesta, solo por detrás de la británica Ella Gibson. La también colombiana, Alejandra Usquiano es décima del escalafón global, mientras que el país, en la modalidad de equipos mixtos, está en el tercer lugar, superado solo por Estados Unidos y e India.

Sara López y su reacción a la inclusión

Sara López, quien cuenta con 12 récords mundiales, 26 copas del mundo y nueve campeonatos mundiales (el último en octubre de 2024), ha sido siete veces la arquera del año. La risaraldense se refirió a esta gran noticia para el país, dejando entrever la ilusión que le genera estar en Los Ángeles 2028.

Promesa incumplida y al fin, realidad: “Esta noticia, la verdad que nos pone muy contentos. Desde que inicié en tiro con arco siempre nos decían ‘el siguiente ciclo olímpico, es posible que los incluya’, llegaba el ciclo y nada, ‘para el siguiente sí’ y tampoco, ‘para el siguiente si y tampoco’. Era complicado, nos llenaban de esperanzas y no sucedía nada, la última vez fue tanta la ilusionada que al final fue un ‘no’ y dejamos de soñar con eso.

Sara López consiguió la medalla de oro en la Copa Mundo de Tiro con Arco y hace historia

Un nuevo sueño por cumplir: “La noticia fue muy emocionante, esto cambia el panorama para muchos y para mí, añade un nuevo sueño a la lista de sueños y metas por cumplir. Quiero llegar a esos olímpicos, quiero llegar con la camisa de Colombia. Es demostrar que podemos competir en igualdad de condiciones, es un honor poder buscar la representación de Colombia en los Olímpicos, añadir un nuevo sueño a esta lista de sueños por cumplir, el tiro con arco compuesto mixto es una de las más difíciles y exigentes que hay. Colombia ha sido múltiple medallista mundial, panamericano, centroamericano. Somos el número 3 del mundo y esa va a ser mi nueva meta”.

El inicio del sueño: "Desde mañana comienza mi preparación, voy a buscar todos los profesionales y buscar entrenar y entrenar hasta cumplir este nuevo sueño y de verdad que no es solo ir, es poder ganar una medalla para Colombia. Procesar lo que pasó es increíble, me cambia la vida porque me pone nuevas metas y nuevos proyectos a futuro“.