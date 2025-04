Petro arremete contra Consejo de Estado por fallo que limita alocuciones: Se equivocan al censurarme

El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que le ordenó abstenerse de transmitir consejos de ministros a través de canales de televisión privada.

A través de sus redes sociales calificó la decisión como un intento de censura y aseguró que, a través de distintos fallos, el alto tribunal le ha “quitado facultades constitucionales”.

“Que me quieren censurar no es para mí sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas (…) Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República y jefe de Estado. No me consideran como tal, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero”, aseguró.

Que me quieren censurar no es para mi, sorpresa. Hasta me torturaron para que no dijera mis ideas



Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2025

El mandatario comparó la decisión con programas transmitidos con gobiernos anteriores, uno de ellos “prevención y acción”, del presidente Iván Duque.

“¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días? ¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados?”, dijo.

A esto añadió: “¿No es posible la diferencia en Colombia? ¿Solo se puede escuchar, por orden judicial, la voz del dueño del grupo Ardila, o del grupo Santo Domingo y de Sarmiento Ángulo? ¿Eso es lo que llaman pluralismo en la Constitución?”

Frente a la orden de no usar canales privados, el presidente aseguró que “le toca a la población desplazarse de los canales privados de la voz de la plutocracia, al pluralismo, a los canales públicos”.

Finalmente, aunque aseguró que cumplirá la sentencia y aseguró que si gobierno no arremete contra la justicia. “No perseguimos magistrados, ni interferimos sus teléfonos, ni los asesinamos con balas del Estado, eso lo hicieron otros presidentes antes. Buscan la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo. Es el lawfare, que ya no podrá detener la voz del pueblo”, concluyó.

No puede ser que por una ciudadana que apague el televisor, o por otra que le gustaría ver una novela, se le niegue el derecho a millones de colombianos de enterarse de la verdad VERDADERA que se emite en los Consejos de Ministros. https://t.co/Dd4G8ZLdfn — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 11, 2025

Gobierno impugnará decisión del Consejo de Estado

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno impugnará la decisión del Consejo de Estado de prohibir la transmisión de los consejos de ministros en canales privados, en respuesta a una tutela interpuesta el mes pasado.

“No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995″, fue el mensaje inicial que publicó el jefe de la cartera política en sus redes sociales.

Además, señaló que “por una ciudadana que deba apagar el televisor no se puede privar a millones de personas de que se enteren de las decisiones del Ejecutivo”.