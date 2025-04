Persiste brote de varicela en la cárcel La 40 de Pereira, no se reciben más privados de la libertad

Ante la persistencia de los casos de varicela en el Patio 5 de este penal en el que se encuentran alojados más de 100 reclusos, continúa el aislamiento preventivo; confirmó el dragoneante Favio Armando Espinosa, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) de La 40, que desde la dirección del Inpec en la ciudad de Bogotá, se dio la orden desde el día de ayer, de no recibir más altas, es decir, no recibir a más privados de la libertad en la cárcel, hasta que no se resuelva esta situación, y la del Patio 3 donde hay un riesgo no mitigado en materia de infraestructura.

Explicó también que los casos de varicela ya ascienden a 12, y que un reciente brote, los obligó a extender la orden de aislamiento por tiempo indeterminado.

Recordemos que este brote habría iniciado en el mes de enero del presente año, pero solo hasta marzo con una visita de la Secretaría de Salud, se pudo confirmar, desde entonces los reclusos de este patio han estado aislados sin que a la fecha se haya logrado contener el contagio.

Las autoridades investigan si la muerte de uno de los internos que tuvo lugar días atrás, estaría relacionada con esta enfermedad.





Declaran inhabitable el patio tres por riesgo de colapso del techo:

En diálogo con Caracol Radio, el dragoneante Favio Armando Espinosa, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (SEUP) de La 40, manifestó que el pasado martes estuvieron en una reunión con la Diger, Bomberos, Secretaría de Salud y la Uspec, de la que también participó la Procuraduría, en el que se evaluó el estado actual de la infraestructura del Patio 3 que alberga a 125 internos y que desde el pasado mes de agosto, presenta graves afectaciones a consecuencia de la humedad generada por las lluvias, denuncia que ya había sido dada a conocer días atrás en este medio de comunicación.

Tras análisis exhaustivos determinaron que existen factores de riesgo inminentes, entre ellos hongos, cables que tiene contacto con agua, entre otros, que ponen en riesgo la vida de quienes allí permanecen, por lo que se hace obligatorio la reubicación de los privados de la libertad en otras alas del penal.

Espinosa mostró su preocupación, pues a pesar del concepto del que ya tiene conocimiento el Inpec Regional, y ante el riesgo de colapso principalmente del techo, a la fecha, ningún recluso ha sido trasladado de patio, advierte que la dirección del penal no está teniendo en cuenta el riesgo latente que expone la vida tanto de los reclusos como del personal que permanece custodiando el lugar.

Mientras persiste la severa humedad en el lugar, y las múltiples filtraciones de agua mojan de manera constante las colchonetas en las que deben dormir los internos, se conoció que la Upsec aún no ha establecido una fecha para el inicio de obra de intervención a la infraestructura.

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios teme que ocurra una tragedia a pesar de las múltiples solicitudes e informes de las que ya conoce el orden central.