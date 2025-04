La empresa Nepsa del Quindío enfrenta un embargo por deuda con Urbaser ¿De cuánto es el monto?

Armenia

Y es que a través de redes sociales empezó a circular información de un presunto embargo a Nepsa que afectaría la prestación del servicio de aseo en los municipios donde opera.

Así las cosas, el gerente de Urbaser Eje Cafetero, Sebastián Cárdenas Cardona confirmó la información respecto a que la acción se establece desde la casa de cobranzas a nivel nacional.

Sostuvo que el prestador les debe cerca de un año de servicio público y es normal cobrar las deudas ya que se hizo un acuerdo de pago condonando los intereses, pero a inicios de este año se incumplió ese compromiso. Añadió que la deuda está llegando a mil millones de pesos por eso la acción sobre la empresa Nepsa.

“El embargo se da por parte de nuestra casa de cobranzas a nivel nacional. El prestador nos debe aproximadamente 1 año de servicio público de disposición final y pues es normal cobrar las deudas, Lamentablemente se hizo un acuerdo de pago después de buscar durante parte del año 2024 de parte nuestra con el gerente anterior la forma de llegar a un acuerdo con el Dr. Luis Fernando logramos llegar a un acuerdo de pago condonando los intereses de esta deuda. Lamentablemente a inicios de este año ese acuerdo de pago también se incumplió”, indicó.

Gerente de Nepsa

De otro lado el gerente de Nepsa del Quindío, Luis Fernando Echeverry sostuvo que no ha sido notificado del proceso e incluso se dirigió al Juzgado Primero Civil de Calarcá para conocer sobre la situación, pero no le entregaron detalles.

Entregó un parte de tranquilidad frente a la operación en los ocho municipios del departamento donde tiene competencia por eso llamó a la calma a los usuarios.

“Quiero contarle a todos los oyentes de Caracol Radio que indiscutiblemente en redes está eh rodando, eh saliendo algo de un embargo frente a Nepsa del Quindío. Ayer pues desde el lunes y martes estuve reunido con los abogados y mirando todo el proceso. Optamos en que teníamos que ir a averiguar a ver que era lo que había en el en el primer en el juzgado civil de Calarcá primero. Ayer a eso a las 11 de la mañana estuve allí como tal. Igual me dijeron que no, que había unas medidas cautelares, que no que si tenía número de proceso, pues obviamente se hacía que no haya ningún problema, pero que obviamente no me podían y que yo no me no podía notificar al respecto”, resaltó.

Señaló que vienen prestando la atención sin ninguna dificultad en completa normalidad. Específicamente sobre la deuda con Urbaser, advirtió que no han incumplido con los acuerdos de pago por lo que están prestos a dar las claridades correspondientes sobre el caso.

“Según lo que se habla allí dentro de eso es un incumplimiento de un acuerdo de pago que se hizo en el mes de noviembre diciembre con la empresa Urbaser. Nosotros no hemos incumplido, tenemos todo el récord frente a ello y estamos obviamente prestos a dar claridad frente a todo el poder legislativo de lo que haya que hacer en su momento dado”, mencionó.

Alcalde de Montenegro

El alcalde del municipio de Montenegro, Gustavo Pava denunció que todo el proceso está relacionado con retaliaciones por la puesta en marcha de Nepsa como operador de aseo.

Detalló que actualmente el servicio no ha sufrido ninguna dificultad porque cada usuario es libre de elegir con que empresa estar y considera es clave la libre competencia.

“Esto no se puede convertir en monopolio de una empresa o de dos y pasar por encima por el otro más pequeño. Ustedes notan el embargo de Urbaser por qué. Retaliaciones contra Nepsa porque está operando en Montenegro. Es que lo único yo creo lo que arrancamos en el relleno fue que la primera vez nos dejaron entrar los carros. Esto ocurre defensoría del pueblo, alcalde, procuraduría provincial, procuraduría general, director de CRQ, llegamos a un compromiso. Al segundo día que comenzaron las operaciones en Montenegro, tampoco dejaron entrar los carros hasta que una tutela entró y tuvieron que dejar entrar los carros al relleno sanitario”, sostuvo.

Explicó que al relleno sanitario le queda un año y nueve meses por eso están gestionando con la sociedad de activos especiales SAE para que les brinde el lote contiguo con el fin de cubrir las necesidades del departamento.

“El relleno sanitario le queda un año y 9 meses, pero nosotros ya le hicimos la invitación a la SAE, que nos diera el lote enseguida que está SAE. Ya hicimos el avalúo, ya sabemos el valor. Estamos solamente esperando la enajenación con SAE. Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos que vamos a tener relleno para poder cubrir la necesidad del departamento”, mencionó.

Puntualizó: “Usted como usuario define con quién está. Usted define con quién está, si está con Nepsa, si está con Urbaser, si está con Aguas Bogotá, con cualquier otra que quiera llegar a al municipio de Montenegro, porque en este momento estamos en libre competencia. En libre competencia porque yo no entregaba ni la concesión ni le ha dado área exclusiva a ninguno. Entonces, hoy Realmente necesitamos un buen servicio, pero que bajen las facturas. 39 000 pesos que pagas tracto uno en Montenegro por el servicio de aseo. Es la tarifa más cara del Eje Cafetero. Comparen con Risaralda, comparen con Caldas, comparen con el Valle y comparen en el Quindío”.

Alcalde de Génova

Por último, el alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua se mostró preocupado por la situación ante lo que podría generarse de afectación en la prestación del servicio.

Destacó que el tema de estudio debe ser la toma de decisión al pasar de ser una empresa de economía mixta a pública y para el año 2023 el estado financiero arrojó un déficit superior a los 500 millones de pesos y en el 2024 creció mucho más con Urbaser.

Considera es clave generar los acuerdos y evitar un colapso en el tema de residuos porque se debe buscar el beneficio de todos.

“Nosotros hemos sido muy jubilosos los alcaldes en estar evaluando todo el tema financiero de la empresa. En el 2022 incluso alcanzaron a repartir dividendos a los municipios, pero en el 2023 ya no. Digo que ahí hay que estudiar temas complejos como la toma de decisión al momento de pasar de ser una empresa mixta, de economía mixta, a ser una empresa netamente pública. En ese orden de ideas, todo cambió en la empresa”, señaló.

“Uno entiende a URBASER, pero también entendemos a NEPSA y obviamente nosotros tenemos en este momento que ver es por las comunidades, por la población, que no se vaya a generar un problema de salubridad, que no se va a generar un problema que afecte todos los municipios a los cuales necesita prestar el servicio”, añadió.

Agregó que actualmente la empresa Nepsa no cumple con el horario establecido, pero no ha dejado ni un solo día de recoger los residuos en el municipio.