Veeduría de Vías del hermanamiento cuestiona los dineros ejecutados y las deudas del contratista

Manizales

Lo que cuentan desde la veeduría del proyecto de mejoramiento de la carretera Riosucio (Caldas) y Jardín (Antioquia), es que no hay claridad del proyecto, ya que desde la terminación del mismo el pasado 1 de noviembre de 2024 no ha habido mayores novedades por parte de la gobernación, solo un informe expuesto por el Secretario de Infraestructura que no resolvió las dudas de la comunidad.

Francisco Daniel Rojas, integrante de la veeduría del proyecto, afirma que si la intervención no hubiese caducado por vencimiento de términos, hoy habrían recursos jurídicos y el panorama sería distinto. “El proyecto sigue enlodado, está en una zona gris, consideramos que el vencimiento de términos del contrato fue una opción para dilatar en el tiempo y no actuar anticipadamente, sino tuviésemos herramientas jurídicas para actuar frente a la liquidación del contrato, la utilización del recurso que no se ejecutó. El informe presentado fue muy escueto, mostraron generalidades; la información de la interventoría es volátil, no tuvimos nada consolidado, entonces el proceso de liquidación del contrato que debió terminar el 1 de marzo se extenderá cuatro meses más”.

Agrega que el poco avance que tuvo la obra, a la fecha tiene notorio deterioro en la capa asfáltica, en las cunetas y en otros aspectos, “ya que la obra no alcanzó ni el 30 por ciento de lo contratado. Hay muchas deficiencias desde la parte técnica constructiva y a la obra le quedó faltando las obras de confinamiento, es decir, no terminaron las cunetas, tenemos una falla estructural de la base y la carpeta asfáltica está en mal estado con una longitud de 25 metros, por lo que el impacto es negativo”.

Rojas, culmina diciendo que también hubo falencias en la parte social del contratista, puesto que aún deben dineros de nóminas, dejaron abandonado el parque automotor y no existe novedades por parte del consorcio Eleín Samaná. Recordemos que el costo del proyecto Vías del hermanamiento era de $ 33 mil millones.

