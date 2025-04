“Necesitamos incrementar la producción y demanda de gas": Luz Estela Murgas

Desde Barranquilla, durante el Congreso de Naturgas, la presidenta de la agremiación, Luz Estela Murgas, analizó el panorama energético actual del país y del mundo. En su intervención, advirtió que lo que se vive no es una verdadera transición energética, sino una respuesta al aumento sostenido en el consumo de energía.

“Desde 1970 el consumo de energía ha crecido un 70%. Entonces lo que nosotros estamos haciendo no es una transición energética, estamos haciendo una adición de energías no convencionales que están alcanzando apenas para cubrir ese crecimiento de la demanda. No estamos haciendo una transición energética, sino una adición energética. Así las cosas, lo que necesitamos es incrementar la producción y demanda de gas”, afirmó Murgas.

La clave de la transición energética en Colombia

La presidenta de Naturgas también enfatizó que el proceso de transición energética en Colombia debe tener en cuenta el uso integral de los recursos naturales disponibles en el país.

“En Colombia existe una pobreza energética bastante grande: 3.4 millones de colombianos están en situación de pobreza energética porque no tienen acceso a energía o a gas, porque no tienen un electro o un gasodoméstico en casa, porque no tienen acceso a temas de telecomunicaciones o porque en su entorno, hospitales, colegios, tienen o no tienen acceso a energía”, explicó.

En su intervención, Murgas destacó que mientras países de América Latina avanzan en sus políticas energéticas —como Brasil, que apuesta por la diversificación, y Argentina, con más del 70% de cobertura y una creciente vocación exportadora desde Vaca Muerta—, Colombia enfrenta un punto de inflexión.

“La demora no es una alternativa”

Murgas advirtió, al insistir en que el gas natural colombiano es el más económico y está disponible, pero requiere decisiones urgentes para garantizar su sostenibilidad.

“El gas natural nos une en esta nueva era donde necesitamos más energía para la inteligencia artificial y más inteligencia para producir energía”, afirmó Murgas, quien además subrayó que el Sur Global debe tener un rol activo en las decisiones energéticas del mundo. “Somos custodios de recursos críticos que deben ser administrados con sabiduría”.