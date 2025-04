"No podemos permitirnos una pandemia energética por escasez": Eduardo Verano

En el marco del Congreso de Naturgas que se realiza esta semana en Barranquilla, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió que Colombia no puede darse el lujo de enfrentar una “pandemia energética”.

“Pandemia energética por escasez”

El mandatario departamental estuvo presente en la instalación del congreso junto a Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, y Andrea Stegher, presidente de la Unión Internacional del Gas. Allí Eduardo Verano un llamado al Gobierno nacional para que se priorice la producción de gas natural en el país.

“El gas natural no es un lujo, es una necesidad energética. No podemos permitirnos una pandemia energética por escasez, esta es una alerta temprana que no debemos ignorar. Hay que acelerar proyectos de exploración, tener voluntad política, articular instituciones y eliminar barreras regulatorias”, dijo Eduardo Verano.

Invertir en infraestructura

Asimismo, insistió en la necesidad de invertir en infraestructura que permita garantizar un suministro confiable, disminuyendo así la dependencia de las importaciones.

“Tendremos que ponernos de acuerdo para que todo este proceso de energías renovables que queremos hacer, tengamos en cuenta el gas. Energías renovables, sí, es cierto. Pero el gas es lo que tenemos. Yo creo que también tenemos que luchar para que haya la infraestructura básica necesaria para poder utilizar ese gas, que no la tenemos. Por ejemplo, todo eso que queremos hacer de energía solar, de energía eólica, también requiere de la estructura de transmisión de energía que es la que no tenemos suficientemente ordenada en este momento”, agregó el gobernador.

Verano de la Rosa aseguró que el gas natural también combate el hambre. “Necesitamos un suministro estable para fomentar una industria nacional de fertilizantes que reduzca la dependencia de importaciones que hoy alcanzan un 70%. Y también es parte de nuestra fortaleza para nuestra seguridad alimentaria”.