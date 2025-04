MinSalud solicitará investigación por demora en firma del contrato de Buque Hospital de la Amazonía

En medio de la polémica sobre presuntas presiones de la firma del contrato para la construcción del Buque Hospital de la Amazonía, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que ha pasado un año y cuatro meses en los que no se ha podido ejecutar dicho proyecto, debido a la negligencia de funcionarios a cargo de la firma para la ejecución del proyecto, por lo que solicitará una investigación al respecto.

“Aumentaron todos los costos, entonces no hicieron más que demorar. ¿Quién generó un detrimento de 10.000 millones de pesos por no haber firmado a tiempo? ¿El Ministerio? ¿La Superintendencia? ¿Cotecmar?, no, quienes estaban al mando de un hospital con una actitud negligente, ahí hay un deterioro, ahí si por qué no investigan, nosotros si la vamos a pedir", dijo el ministro.

También dio a conocer el acta de los costos del proyecto, los cuales, 55.000 millones de pesos se destinarán para la primera fase, mientras que 6.222 millones más corresponden a un segundo momento de la construcción del mismo.

Jaramillo a su vez indicó que ya entregó los recursos a la Armada Nacional, dinero que ya está en una fiducia para que sea utilizado para la construcción del Buque.

Dijo que exfuncionarios a cargo del Hospital San Rafael de Leticia, pedían vigencias futuras, para “enredar” más el proceso.