Líder social que se encadenó como protesta presentó problemas de salud

Andrés Lasso Ledezma, sufrió una descompensación de salud tras permanecer encadenado durante tres días, el coordinador nacional de defensores humanos de la ONG Colombia visible, llevaba desde el lunes (7 de abril) estaba encadenado en las instalaciones de la Unidad de Protección de la Gobernación de Caldas como parte de una protesta que realizaba por el retiro de su esquema de protección.

En horas de la tarde del miércoles (9 de abril), el caldense tuvo que ser llevado hasta el hospital Santa Sofía en Manizales debido a un cuadro médico que presentó el ciudadano caldense que desde el lunes se encontraba amarrado a las afueras de las oficinas de la UNP como parte de una protesta pacífica que adelantaba.

El secretario de gobierno, Jorge Andrés Gómez Escudero destacó que desde la Gobernación coordinaron su apoyo y atención médica frente a los quebrantos de salud presentados.

“Aclaramos que la Gobernación de Caldas no tiene ninguna injerencia en las decisiones relacionadas con los esquemas de seguridad asignados a los ciudadanos por parte de la UNP, pero sí le hemos garantizado todos los derechos a este ciudadano y ha sido atendido oportunamente por nuestro personal”.

Con relación a su petición de esquema de protección, Gómez Escudero resaltó que se gestionó el acompañamiento policial mientras la Unidad Nacional de Protección, que es la autoridad competente para decidir de fondo la situación por la cual está atravesando el ciudadano, resuelve de manera extraordinaria este caso.

Cerraron la oficina regional de la Unidad Nacional de Protección

Andrés Lasso Ledezma, nos confirmó en Caracol Radio que la oficina regional de la Unidad Nacional de Protección fue cerrada en Manizales a raíz de su protesta, al parecer, la orden fue emitida por la Gobernación de Caldas, así nos lo dijo en nuestra emisión de noticias del medio día.

“Lastimosamente por orden de la Gobernación de Caldas, que tenía en comodato a la Unidad Nacional de Protección dentro de las instalaciones de la Gobernación, cerraron la oficina de manera arbitraria, que porque yo le estoy dañando la imagen a la gobernación, cuando el competente es la Unidad Nacional de Protección”, indicó Lasso Ledezma.

Insiste en que su vida corre riesgo y espera que le activen de nuevo su esquema de seguridad pero está a espera que salga la evaluación de su petición con la Unidad Nacional de Protección.

“Me quedo más preocupado aún, porque un funcionario de esta unidad, vino de manera grosera y violenta, a decirme que por culpa mía habían cerrado la Unidad Nacional de Protección en la ciudad de Manizales y que me vaya a amarrar entonces a otro lado que porque ya UNP no hay en Manizales”, destacó el líder de derechos humanos.

Insistió que el funcionario lo amenazó con que iba a hablar para que no le devolvieran el esquema de seguridad que tenía y que está solicitando, “quiero hacer público esto que me dijo, que se iba a encargar que desde Bogotá que ya no me pusieran medidas de protección, entonces esto me deja en una vulneración aún mucho mayor”.

