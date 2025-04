Coordinador Nacional de DD. HH. de la ONG Colombia Visible se encadenó afuera de la UNP en Manizales

Manizales

Andrés Felipe Lasso Ledesma, está allí porque no se garantiza la protección a los Defensores de derechos humanos. En su caso, asegura haber recibido amenazas del ‘Clan del Golfo’, pero precisamente, su esquema de seguridad es desmontado, por ello solicita que lo protejan.

“Estoy atado de cadenas porque el Estado ha dado la espalda a los defensores humanos, no se garantizan las protecciones necesarias para nuestros defensores de derechos humanos. También estoy aquí porque he recibido amenazas del ‘Clan del Golfo’ y de más grupos que han querido silenciar la labor tan importante que realizamos los defensores de derechos humanos, por eso pido garantías, pido protección, no tengo otro medio constitucional para defender mis derechos fundamentales, por lo que mi seguridad personal está en peligro, mientras se adelanta otro estudio de nivel de riesgo”.

El líder defensor afirma que un error administrativo es una de las causantes para quitarle el esquema de seguridad. “Inicio con una acción de tutela porque desmontarán mi esquema de seguridad. En ese momento, contaba con un hombre de protección y un chaleco balístico, solicité una medida provisional al Juzgado penal del circuito de Riosucio (Caldas) para sostener dicha condición en mejoras porque mi situación estaba cada vez en mayor riesgo, fallan a mi favor, pero la Unidad Nacional de Protección interpretó mal y lo que hicieron fue implementar un hombre adicional y un carro blindado, por lo que el juzgado manifestó que se garantiza mi seguridad y quitó la medida provisional, por lo que la UNP retiró al hombre de protección que tenía anteriormente y el chaleco”, explica Lasso Ledesma.

Sin embargo, le parece curioso que estas consecuencias ocurran después de realizar una denuncia a un alto funcionario. “El 31 de marzo, me notifica la fiscalía desde Bogotá que adelantan una investigación por posible prevaricato por acción a raíz de una denuncia que hice contra Augusto Rodríguez Ballesteros y el 1 de abril me notifican el desmonte de mis medidas, no sé si es un acto de represalia en mi contra por parte del Director General de la UNP por denunciarlo por un posible prevaricato por acción, porque la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes pronunciamientos, ya que soy una persona muy visible y he denunciado presuntas vulneraciones a los derechos humanos en Caldas, por lo que espero notificación de mejorar mi esquema de seguridad, puesto que en este momento ya no tengo”.

Manifiesta que se quedará encadenado hasta que definan su situación. Desde la UNP, regional Caldas, explican que se hizo un estudio de reevaluación a Lasso manifestando que el desmonte está autorizado y que desde la Defensoría del Pueblo no harán acompañamiento al beneficiario, es decir, a Andrés Lasso, coordinador de defensores humanos.

Desde la Gobernación de Caldas, aclaran que pese a que las oficinas de la Unidad Nacional de Protección se encuentren en comodato en las instalaciones del ente departamental, no tienen injerencia en las decisiones relacionadas al esquema de seguridad, puesto que es competencia del gobierno nacional. Sin embargo, puntualizan que hacen acompañamiento a Andrés Felipe para velar por la garantía de sus derechos de acuerdo a sus competencias.

Le puede interesar: Más de 15 derrumbes han obstaculizado las carreteras en el norte de Caldas

Le puede interesar: Las lluvias originan inundaciones y afectaciones en varias viviendas del municipio de Neira, Caldas