Harold Tejada hizo fuerte confesión tras etapa 4 de País Vasco: ¿Cómo le fue a los colombianos?

El portugués Joao Almeida (UAE) se impuso en solitario en la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, tras un recorrido de 169,6 kilómetros con algunos altos puntuables con salida en Beasain y llegada en Markina-Xemein. Luego de su triunfo, quedó como líder en solitario de la clasificación general.

Almeida se exhibió en el muro de Izua, una pared de 3,5 kilómetros al 10,6 por ciento de desnivel y rampas de hasta el 20 por ciento con la cima a 11 kilómetros de meta, y ya no pudo ser cazado hasta la llegada; en ella, fueron segundo y tercero su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, y el anterior líder, el alemán Maximilian Schachmann (Soudal-Quick Step), ambos encabezando el grupo de los mejores.

Harold Tejada y una fuerte revelación

El oriundo de Pitalito, Huila, superó la fracción, pero no la pasó bien, pues reveló que estuvo a punto de no tomar la salida por su estado de salud. “Estoy un poco enfermo, pero con la presencia de mi familia espero recuperarme para disfrutar de lo que falta”, dijo al término.

El pedalista del Astana, agregó: “La pasada noche la pasé en vela, con escalofríos, afectado además por la alergia, que es la primera vez que me pasa. Esta mañana no sabía si salir o no, estoy tomando antibiótico”, afirmó.

Tejada cedió 2 minutos 13 segundos y en la general se encuentra en el puesto 20 a 3′42″. El mejor del día fue Santiago Buitrago, que cruzó la meta en el puesto 15 a 1′05″, mientras que Juan Martínez llegó en el puesto 66 a 4′56″ y Daniel Felipe Martínez terminó 111 a 8′40″.

Clasificación general de los colombianos tras etapa 4

1. Joao Almeida 12:10:20

2. Max Schachmann 30″

3. Florian Lipowitz 38″

15. Santiago Buitrago 2′47″

20. Harold Tejada 3′42″

72. Juan Guillermo Martínez 22′

88. Daniel Felipe Martínez 24′51″