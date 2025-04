El Clan del Golfo y el narcotráfico se quieren apoderar de las minas de esmeraldas: Jonatan Sánchez

Tunja

El exdiputado, excandidato a la gobernación y actual asesor del gobernador, Jonatan Sánchez Garavito se pronunció fuertemente tras el asesinato de su amigo, consejero y padrino de matrimonio, Jesús Hernando Sánchez Sierra, ocurrido el domingo 6 de abril en un exclusivo conjunto residencial donde fue sorprendido por un francotirador.

Destacó las cualidades de su padrino y em amplio recorrido logrado en corto tiempo en la producción y comercialización de esmeraldas.

“Mi padrino Hernández Sánchez era un empresario del Occidente de Boyacá, un productor de las esmeraldas, era socio de la compañía Fura Gems de inversión de la India, Inglaterra en el sector de Coscuez, también socio de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, que tenía sus túneles desde el municipio Maripí, un reconocido comercializador de esmeraldas y uno de los más grandes exportadores de esmeraldas en el mundo que había logrado construir una empresa que no solamente se dedicaba a la producción, sino a la comercialización y a la exportación”.

Sobre la coincidencia en los homicidios de su padrino y Juan Sebastián Aguilar, alias “Pedro Pechuga” en el norte de Bogotá, aseguró que eran vecinos.

“Ellos eran compadres, sus familias compartían unidas también en el negocio y en el trabajo. Uno dedicado a una gran empresa de vigilancia que es la que le prestaba la protección a la compañía americana en minerías, Texas, de propiedad de un conglomerado gringo que tenía su operación en Colombia. Ellos dos habían hecho una gran amistad y por eso eran vecinos. Solamente los dividía dos casas”.

Recordó que hace 10 años denunció que personas extrañas al occidente han tenido la intención de apropiarse del negocio de las esmeraldas en el occidente de Boyacá.

“Les había dicho que aquí había manos del narcotráfico metidas en el negocio de las esmeraldas, que había personas buscando quedarse con el control de las minas de esmeraldas y que lo iban a hacer de forma violenta. Han pasado 10 años y han asesinado a muchas personas, y esto queda así en la impunidad seguramente da temor a hablar, pero yo no puedo callar porque yo no voy a guardar silencio sobre el asesinato de alguien que yo quería muchísimo y sobre cualquier ciudadano que pueda vivir por esta situación en el occidente de Boyacá. En mi caso particular, no descansaré, no callaré hasta que se haga justicia”.

Aseguró que hay grupos criminales y de narcotráfico que están interesados en apropiarse del negocio.

“Hay una organización muy grande liderada por el Clan del Golfo, por personas vinculadas al narcotráfico que quieren quedarse con el negocio al costo que sea. Ellos hicieron una lista llamada de los asesinados de la cárcel la Picota en Bogotá, que públicamente se conoce dónde están los nombres de los empresarios, también está mi nombre”.

Aseguró que esa lista, elaborada por el extraditado jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel es conocida por las autoridades.

“Antes de irse Otoniel extraditado a los Estados Unidos, la Fiscalía filtró un audio donde él da las órdenes claras y dice a quienes hay que asesinar y entre ellos estaba mi padrino, Hernando Sánchez, asesinado en Bogotá, y es liderado por el Clan del Golfo, por la oficina Envigado y por otras personas que la Fiscalía sabe y no ha querido tomar decisiones porque las denuncias están, nosotros las hemos hecho ampliamente”.

Descartó, Jonatan Sánchez que se trate de un conflicto entre los empresarios de las esmeraldas.

“Aquí lo que ocurre es que cuando usted le dice a un delincuente que no se quiere asociarse con él, cuando usted le dice a un delincuente que no quiere que ingrese al Occidente de Boyacá a generar violencia, pues ellos toman el camino más fácil que es asesinar a las personas, cuando la presionan cuando la intimidan, cuando quieren que se calle, pues efectivamente lo que han venido haciendo, asesinando, porque somos varios los que queremos la legalidad en la institucionalidad del occidente y naturalmente hay personas que están vinculadas en procesos de asesinato que tienen algunos vínculos con el occidente, que han hecho sociedad, que se han unido y que han decidido hacer una sociedad con el clan del Golfo y con organizaciones de narcotráfico para tomarse el control del occidente de Boyacá”.

A pesar del riesgo que significa para él y para su vida, dijo el asesor de la gobernación de Boyacá, que no se va a callar.

“No, no me voy a callar, yo voy a seguir en esta lucha personal, constante, familiar. Temo por mi vida, yo tengo unos hijos a los que tengo que sacar adelante, pero no puedo entregarles este legado de que la criminalidad se tome a nuestra región o que nos quieran callar y lo he dicho claramente, no descansaré, no callaré hasta que se haga justicia”.

Finalmente, advirtió que la Unidad Nacional de Protección le redujo su esquema de seguridad y le pidió a las autoridades nacionales y del departamento de Boyacá que tomen acciones urgentes antes de que se cumpla con el asesinato de las personas que están en esa lista que dejo alias Otoniel.

La investigación por el homicidio de Jesús Hernando Sánchez Sierra le fue asignada a un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

Este miércoles 9 de abril a las 12 y 30 del día en la Funeraria capillas de la Fe y en el cementerio Jardines del Recuerdo en el norte de Bogotá serán las exequias del reconocido empresario de las esmeraldas asesinado el domingo 6 de abril en un exclusivo conjunto residencial de la capital del país.