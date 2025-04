Crisis de conectividad, que dejó a miles sin internet, sería por falta de pagos de operador mexicano

Ante crisis de conectividad que ha afectado a miles de colombianos de 10 departamentos, y tras denuncias contra ATP, Andean Telecom Partners, por la interrupción del servicio de internet, la compañía le indicó a Caracol Radio que la responsabilidad de la conectividad depende de la alianza Azteca, quienes han les han incumplido los pagos por un periodo de 24 meses. En consecuencia, esto ha llevado a ATP a tomar decisiones importantes sobre la prestación de su infraestructura para la operación del servicio.

De manera concreta, mientras Andean Telecom Partners presta su infraestructura, la alianza Azteca usa las antenas para que su señal pueda operar. Lo anterior significa que sí se suspende la prestación de la infraestructura, antenas, de ATP, la señal de la alianza Azteca no puede funcionar.

En ese sentido, Andean Tower Partners Colombia S.A.S. se pronunció, dado que por esta situación han sido señalados como los culpables. No obstante, ATP explicó que han intentado llegar a acuerdos con la alianza Azteca para no perjudicar a los miles de colombianos que son usuarios de los servicios de internet. Sin embargo, de acuerdo a ATP, el operador de internet no ha cumplido y esto llevó a que suspendan la prestación de su infraestructura a la alianza mexicana.

Sobre las medidas de ATP por la falta de pagos por parte de Azteca, indicó: “En vista de los reiterados incumplimientos de pago durante más de 12 meses por parte de las sucursales en Colombia de TV Azteca S.A.B. de C.V. y Total Play Comunicaciones S.A. de C.V. (conjuntamente Azteca), respecto a un contrato de infraestructura pasiva de telecomunicaciones celebrado con ATP en el que la cartera vencida es grave y material, ATP se ha visto obligada a hacer uso de sus derechos y facultades contractuales, procediendo a suspender parcialmente el uso por parte de Azteca de la infraestructura operada por ATP.”

Esta suspensión parcial de la infraestructura, según ATP, puede afectar los servicios de telecomunicaciones que brinda Azteca en municipios como Nemocón - Cundinamarca, Quibdó - Chocó, Majagual – Sucre, Hobo y Rivera - Huila, Nariño – Nariño, Aranzazu – Caldas, Santiago – Norte de Santander, Aracataca – Magdalena, Puente Nacional – Santander, Mongui y Sutamarchán - Boyacá.

Por otra parte, ATP también explicó que la medida fue informada a las autoridades y partes involucradas. “En caso de que el servicio público no se preste, será el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) quien deberá intervenir para garantizar su continuidad. No se puede exigir a un proveedor que mantenga activados sus servicios de manera gratuita. Lo anterior, no exime a Azteca del cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas con ATP”, indicó ATP a Caracol Radio

Finalmente, ATP mencionó que lamenta que debido a los incumplimientos “reiterados de Azteca puedan afectar a la comunidad y a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) involucrados y está comprometido para lograr una solución rápida de esta problemática.”