Cepeda dice que si se aprueba ‘mini reforma laboral’, Consulta Popular de Petro no sería necesaria

Congreso

Ante la expectativa que se ha generado por la radicación de la Consulta Popular, para conocerse finalmente qué preguntas se le harían a la ciudadanía, el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda, aseguró que este mecanismo podría ya no ser necesario, si el legislativo avala la ‘mini reforma laboral’ que presentó el Partido Liberal.

El parlamentario empezó su intervención anticipando su voto a favor de esta iniciativa: “Nos debe simpatizar porque ya lo presentamos una vez y creo que podemos reunir un consenso en esa iniciativa. De manera que en eso yo creo que podemos actuar muy rápidamente”.

En seguida considero que si el proyecto se llega a aprobar ya no se necesitaría la consulta del gobierno: “Yo creo que no. Además, pues, no sabemos ni cuáles son las preguntas, ni cómo son y dónde va encaminada, si tiene que ver solamente con la laboral o si siguen, pues, haciendo políticas con los comités, si siguen constriñendo a los senadores como lo hicieron con la senadora Nadia Abel, un hecho cobarde que rechazamos ostensiblemente”.

Sobre estas manifestaciones que se presentaron en Cartagena, el senador indicó que “no es cierto que sea el pueblo el que está ahí en esa marcha, estaban congresistas y altos funcionarios del Estado. Que no se venga a decir por parte del presidente que es que se evitó el diálogo, no. Lo que tenía ella era que pedir protección como se hizo y se la ofrecieron los cuerpos policiales. Lo tenemos que rechazar frontalmente, este es un poder público independiente”.