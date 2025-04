Artesanas que venden turbantes podrán trabajar de manera ordenada en Centro Histórico de Cartagena

Cartagena

En diálogo con Caracol Radio, la gerente de Espacio Público y Movilidad, Tannis Puello, confirmó que las artesanas que se dedican a vender turbantes y vestidos de verano podrán trabajar de manera ordenada en el Centro Histórico de Cartagena.

En días pasados, varios integrantes de la Asociación de Artistas y Artesanos de Cartagena (Asoarte) conformada por 26 personas, de las cuales 22 son mujeres, denunciaron constantes operativos en su contra, e incluso a una de ellas le fue incautada su mercancía.

Tannis Puello explicó que estas personas podrán trabajar de una manera ordenada sin generar aglomeraciones que impidan la libre movilidad en las plazas del cordón amurallado, especialmente en temporadas turísticas cuando mayor número de visitantes llega a la ciudad.

“En la medida en que tengamos un centro ordenado será más vistoso y tendrán mejores ganancias en esas ventas diarias que ellas realizan con tanto esfuerzo en las calles de la ciudad. Tuvimos una reunión con el señor alcalde y escuchamos algunas de sus quejas, sin embargo, concluimos que de la misma forma en que se reclaman los derechos hay algunas obligaciones que se deben cumplir y esta comunidad en particular, así como lo señalan, no tiene confianza legítima, pero no por ello se les impide el ejercicio de su actividad económica, todo lo contrario. Lo que nosotros necesitamos es que se garantice la movilidad, que se garantice que puedan circular en diferentes espacios”, expresó.

La gerente de Espacio Público y Movilidad aseveró que esa dependencia está en total disposición para iniciar la devolución de las unidades de negocio que han sido decomisadas por la Policía a algunos artesanos.

“Hemos hablado con ellos y les hemos dicho que desde la Gerencia Espacio Público estamos en total disposición de hacer la devolución de esas unidades de negocio para que ellas puedan trabajar tranquilamente. La conclusión es que en la medida en que se trabaje de manera organizada en el Centro Histórico, no habrá razones para que nosotros solicitemos a la policía que se incauten elementos”, aclaró.