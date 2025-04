Cali y Equidad se enfrentan en un duelo clave para el descenso por la fecha 12: Hora y dónde seguir

Deportivo Cali recibe por la fecha 12 de la Liga Colombia a Equidad. El Estadio Palmaseca es el encargado de recibir el compromiso y la pelota rodará a las 4:10 de la tarde. Será un cara a cara con realidades totalmente distintas por parte de los equipos.

Uno es el colero de la Liga y no sabe lo que es ganar este semestre. En la otra orilla, aunque no se encuentra dentro de los 8, está noveno en la tabla y ha hecho una gran campaña, hasta el momento.

Cali con la mira en los 8 mejores

Los Azucareros quieren sumar 3 puntos esta tarde ante su afición para entrar al grupo de los 8. Actualmente, se ubican novenos con 16 puntos y aunque no pierden hace 5 partidos, tampoco ganan, pues registrar 5 empates al hilo.

En su partido más reciente igualaron 1-1 ante Deportivo Pasto en la capital de Nariño. Jean Colorado fue el encargado de salvar un punto importante para el equipo dirigido por Alfredo Arias.

Hablando del técnico uruguayo, durante la rueda de prensa previa al duelo de Equidad, el timonel tuvo un encontrón ante un periodista. Todo sucedió, luego de que este (periodista) le pidiera una comparación entre el equipo que encontró y lo que ha logrado hacer hasta el momento.

Arias de manera tajante le respondió: “Usted es un atrevido. Primero, por mi edad; segundo, porque usted no me va a invitar a hacer nada”, además, agregó, “progrese usted en sus preguntas, a mí hágame la pregunta que me tiene que hacer y si no, no me haga nada”.

Floja campaña de La Equidad

Los Aseguradores son los últimos de la Liga y no han podido ganar un solo compromiso en este primer semestre. Recordemos que Alexis García fue destituido del club por los malos resultados, además, fue el primer técnico en caer de este torneo.

En la fecha 11 perdieron en su estadio frente a Junior, los tiburones con un jugador menos y de visitantes lograron sumar 3 puntos ante una Equidad que no encuentra una idea de juego para salir del mal momento que vive.

Hora y dónde seguir

El compromiso tendrá lugar en el Estadio Palmaseca a partir de las 4:10 pm. Las emociones del partido se podrán vivir a través de la transmisión por streaming de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto en la página web, caracol.com.co.