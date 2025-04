En “retiro espiritual” el gobernador, Carlos Amaya, define si va o no a la carrera presidencial

Tunja

Durante la reinauguración de la piscina municipal que estuvo más de cinco años cerrada por problemas con el contratista, el gobernador Carlos Amaya anunció que tomará unos días de vacaciones para un retiro espiritual durante la Semana Santa, tiempo que aprovechará para reflexionar sobre decisiones importantes. Así lo expresó en recientes declaraciones, donde destacó la importancia de este periodo como un espacio para la oración y la meditación.

“Es un tiempo de reflexión en el que debo tomar una decisión importante, y para ello necesito dedicar tiempo a la oración. Por eso, a partir de mañana tomaré unos días de vacaciones para fortalecerme espiritualmente y tomar las decisiones que correspondan”, manifestó el mandatario.

Mientras tanto, la administración departamental seguirá operando bajo la dirección del Secretaria de Desarrollo Empresarial, Elina Ulloa, quien se encargará de mantener la coordinación con las autoridades religiosas y la alta jerarquía eclesiástica en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

El 7 de marzo durante la cumbre de alcaldes que se hizo en Miraflores Caracol Radio le preguntó al gobernador Amaya si tenía algún interés en aspirar a la presidencia como lo había hecho en el 2022 cuando hizo parte de la Consulta de la Coalición de la Esperanza que finalmente ganó Sergio Fajardo, pero donde el político boyacense sumó 451.122 votos.

Dijo que ahora lo desvelan cosas distintas.

“Mi sueño es ser un gran papá, esa es mi prioridad hoy día y hacer una gran gobernación. Uno aprende a valorar la vida de otra manera. Pues que se haga la voluntad de Dios, si esa posibilidad llegase algún día a presentarse, pues será un gran honor, pero hoy no es mi prioridad. Mi prioridad es ser un gran gobernador, liderar esta hermosa tierra con toda la pasión y la convicción y haciendo logros concretos como lo que estamos haciendo este año y, sobre todo, lo más importante es ser el mejor papá para Victoria, David y Benjamín”.

A la pregunta de si podían o no contar con él en el frente amplio para 2026, esto respondió: “No, no puedo participar en política. Afortunadamente en este caso la Constitución y la ley prohíbe la participación política de los funcionarios públicos. Entonces, frente a todas esas preguntas, no puedo participar en política”.

Lo cierto es que todo apunta a que Carlos Amaya quien en las elecciones de octubre de 2023 a nombre de la Alianza Verde sacó 288.655 votos y fue elegido para un segundo periodo como gobernador de Boyacá, dará un paso al costado para hacer parte del frente amplio con el que el Gobierno busca tener posibilidades de que se continúen con las políticas del progresismo.

Amaya coincidió con el presidente Gustavo Petro en Dubai donde hablaron a solas no solo de proyectos para Boyacá, sino de esa posibilidad. Petro estuvo en la cumbre de gobernadores de Villa de Leyva que fue el último acto de Carlos Amaya como presidente de la Federación de Departamentos, además fichas clave de los verdes han ingresado al gabinete del presidente de la república.

El gobernador de Boyacá está desde el 4 de abril disfrutando de unos días de vacaciones deshojando margaritas sobre su futuro político. Recordemos que tiene plazo hasta el 30 de mayo si quiere hacer parte de los presidenciables.