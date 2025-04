El Chocó necesita que las promesas pasen del discurso a las acciones

Colombia

De enero a marzo de este año se han registrado en el Chocó tres desplazamientos masivos afectando a 181 familias, unas 420 personas, y se han registrado 32 eventos de confinamiento, impactando a 5.578 familias. Los paros armados impuestos por el ELN agravan esta crisis humanitaria.

En este recorrido hecho por Caracol Radio por el sur de este departamento, además, quedó evidenciada la falta de acceso a salud, educación, luz y agua potable entre otros servicios.

Los líderes sociales como los que conforman el Consejo Comunitario del San Juan, ACADESAN, dan voz a los reclamos de las comunidades.

“Es complejo, pero es una labor que uno viendo no solo la situación de las personas que viven en el territorio, sino uno mismo, cómo se está viendo afectado es lo que nos obliga a decir qué vienen sufriendo las comunidades, qué están sufriendo, qué están viviendo. Y alzando la voz por las comunidades es el sufrimiento, para que algún día sea revindicado el sufrimiento y la vulneración de derechos”.

“Donde tenemos comunidades que en el año se han desplazado más de cinco veces y para nosotros como proceso organizativo es muy complicado. Digamos donde también aparte de los desplazamientos, los confinamientos y hoy no hay una estabilidad económica, social, laboral, académica en cuestión de salud por toda esta situación que estamos viviendo”.

También la iglesia católica hace un trabajo de visibilizar lo que viven las comunidades. Así nos lo relató Monseñor Mario de Jesús Álvarez, Obispo de Istmina-Tadó.

“Suceden los paros armados y por los paros armados viene el confinamiento, viene el desplazamiento. Hay mucha instalación de minas antipersonales en varios sectores del territorio diocesano. Reclutamiento de menores. Pues ahí estamos nosotros interviniendo, acompañando”.

La Gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, nos recibió en Quibdó al término de este recorrido y aseguró que su departamento lucha por salir adelante, pero que el Gobierno debe atenderlo integralmente, porque los recursos son pocos y las necesidades muchas.

“En la medida en que no reconozcamos que en el departamento del Chocó hay una crisis humanitaria, en la medida en que no reconozcamos que una crisis de esas dimensiones necesita medidas extraordinarias de atención, pues yo creo que va a seguir sometido el departamento y sobre todo la cuenca media del río San Juan a condiciones realmente inhumanas. La gobernación del Chocó de recursos propios no supera los 500 millones de pesos. Esta es una entidad territorial cuyo presupuesto anual de recursos propios son solamente 63 mil millones de pesos. Para que usted entienda un comparativo, la localidad de Santa Fe en Bogotá, que es una localidad pequeña, tiene un presupuesto anual de 64 mil millones, incluso más grande que este departamento. Adicionalmente tenemos una deuda pública hace 20 años con la misma nación, que hoy nos tiene pignorados, realmente muy gravosa para el Chocó, de que por ejemplo Findeter o Bancóldex no puede invertir en el departamento del Chocó. El único recurso de inversión es regalías que infortunadamente no se puede aplicar en algunos programas, sino que tiene que ser directamente para la inversión”.

En los micrófonos de Caracol Radio, Nubia Córdoba, la Gobernadora del Chocó, planteó proyectos que pueden cambiar la vida de su gente y espera que tanto el gobierno como la cooperación internacional los apoyen.

“Las comunidades quieren cultivar dignamente su propia tierra. Las comunidades no quieren brigadas esporádicas en donde, por cierto, el medicamento para la malaria se lo lleve incluso el actor armado, sino que en vez de una brigada esporádica pueda tener, por ejemplo, acceso en el territorio a infraestructura digna de atención en salud, donde, por ejemplo, nos concentremos en acortar las brechas de agua potable, en acortar las brechas de conectividad, en acortar las brechas de educación con propósito, en acortar las brechas de energía eléctrica. Nosotros hemos estado proponiendo al Gobierno Nacional, sobre todo las alternativas hidroeléctricas. A nosotros nos compete mucho más el control que pueda tener la Armada Nacional. Los soldados son muy importantes, los policías son muy importantes, pero el componente fluvial representa realmente control territorial. Eso yo no creo que se pueda hacer simplemente planteando la obligación del Estado de llevar una cajita de comida. La gente no quiere eso”.

La población civil del Chocó quiere salir adelante, hay mucho talento y mucha riqueza, pero necesitan un apoyo decidido del Estado colombiano, para archivar palabras como conflicto o crisis humanitaria.