Estudiantes de música y artes de Tunja no tienen donde tomar sus clases

Tunja

Padres de familia de los estudiantes de la Escuela Superior de Artes y Música de Tunja han señalado que van cuatro meses del año y hasta el momento no han recibido la primera clase.

La concejal de la capital boyacense, Laura Silva Roldán, indicó que a la fecha la Escuela de Artes de Tunja no ha terminado de contratar a los docentes y que por esta razón no han comenzado las actividades con los estudiantes, es por esto por lo que citará a un control político a la secretaria de Cultura y Patrimonio territorial.

“Es realmente preocupante porque la Escuela de Artes y de Música de Tunja es una de las grandes e icónicas de nuestra ciudad, músicos muy importantes brillan internacionalmente y ya estamos en abril y la Escuela Superior de Artes de Tunja no ha terminado de contratar a sus docentes, también se han perdido una cantidad de instrumentos que en las administraciones anteriores se habían acotado y estamos además no conocemos a la persona que va a liderar la escuela y si es idónea o no para ocupar este cargo”, aseguró la concejal.

Desde comienzo de año se han inscrito más de 2.000 estudiantes para desarrollar estas dos actividades en la capital boyacense, quienes esperan que la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Tunja les dé una solución para poder comenzar con sus cursos.

“Aún no se sabe quien va a dirigir la Escuela de Música, tengo entendido que será Jorge Pérez, pero no está confirmado y seguimos sin saber cuándo va a empezar específicamente a funcionar la escuela y lo más triste de esta situación es que la Escuela Superior de Artes de Tunja está siendo instrumentalizada por el municipio para hacerle favores políticos a diferentes personas”, añadió Silva

Para el control político al cual se citará a la secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial de Tunja, Jessica Albarracín Montaña, se espera que se apruebe por parte de los concejales para llevarla a cabo en dos semanas.