Productores de papa en Boyacá enfrentan crisis por sobreproducción, precios y falta de asociatividad

Boyacá

La Secretaría de Agricultura de Boyacá, bajo la dirección de Lida Ochoa, continúa su esfuerzo por mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena productiva de la papa, un cultivo clave para la región. Ochoa, quien coordina la cadena productiva de la papa en el departamento, destacó que este cultivo es el principal motor económico de los boyacenses, no solo por su valor cultural, sino también por la extensión de las áreas sembradas y la producción: “Las cifras no mienten: la papa es el principal cultivo que tenemos los boyacenses. No solo es un tema cultural, sino que también lo es por la extensión de área sembrada y la producción. Estamos hablando de más de 30.030 hectáreas sembradas, con más de 800.000 toneladas producidas anualmente, siendo el principal cultivo de la región”, aseguró Ochoa.

Sin embargo, la líder de la Secretaría reconoció que, a pesar de la importancia del cultivo, el sector enfrenta varios desafíos. Entre ellos, destacó los problemas de mercado y precios, así como las amenazas sanitarias como la punta morada, que pone en riesgo la producción. A pesar de estos obstáculos, Ochoa hizo hincapié en que, desde la Secretaría, se está trabajando para dar un impulso renovado a la cadena productiva: “Este año se busca darle un impulso muy importante a este encadenamiento, porque con sinceridad, hemos experimentado cierto estancamiento en el trabajo realizado con el Comité Regional de la Cadena. La participación de los diferentes actores de los eslabones productivos había estado decayendo”, indicó.

Uno de los puntos clave en esta nueva estrategia es fortalecer la asociatividad entre los productores. En este sentido, Ochoa subrayó la importancia de las asociaciones para lograr una mayor competitividad y enfrentar de manera más eficiente los desafíos del sector: “Las organizaciones necesitan fortalecerse. Si bien siguen surgiendo nuevas asociaciones, la tasa de consolidación es baja, y muchas veces estas quedan solo en papel. Necesitamos trabajar para que las organizaciones se autogestionen y entiendan que no todo depende de los recursos externos, sino que deben asumir su propio crecimiento y desarrollo”, explicó.

Ochoa también resaltó que las organizaciones de productores deben aprender a gestionar su propio crecimiento para lograr acceder a mejores oportunidades de mercado, como las compras públicas. “Cuando las organizaciones estén fortalecidas, podrán acceder a mejores condiciones de mercado, por ejemplo, a través de ofertas asociativas”, agregó. En este sentido, mencionó que se están llevando a cabo esfuerzos para que las asociaciones mejoren sus capacidades administrativas y tributarias, lo que les permitirá acceder a programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento del sector.

A pesar de los retos, Ochoa ve un camino positivo en el trabajo conjunto de los productores, como lo demuestran algunas experiencias de organizaciones pequeñas que han logrado avanzar poco a poco: “El viernes pasado estuvimos en un evento, donde algunas organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, compartieron sus experiencias. Vimos que sí es posible avanzar paso a paso, y que, con esfuerzo, se pueden lograr grandes resultados”. Además, destacó que las asociaciones deben tener un plan estratégico claro que les permita acceder a proyectos y recursos para el desarrollo del sector.

En cuanto a los problemas de sobreproducción, que afectan los precios y la rentabilidad de los agricultores, Ochoa indicó que uno de los mayores desafíos es la regulación de la oferta. “Cuando hay una sobreoferta de papa, los precios caen, lo que no permite cubrir los costos de producción. Este es el cuello de botella más grande que enfrentan los productores”, señaló. Para hacer frente a esta situación, la Secretaría ha propuesto mejorar la tecnología aplicada a la conservación en postcosecha, con el fin de alargar la vida útil del producto y regular la oferta durante los períodos de alta producción.

En términos de sostenibilidad, Ochoa también mencionó que es fundamental reducir el impacto ambiental y en la salud de los productores, ya que la papa es un cultivo que demanda un alto uso de insumos agrícolas, como fertilizantes y plaguicidas. “Necesitamos hacer este cultivo más sostenible para reducir los costos de producción y el impacto ambiental”, afirmó. En este sentido, la Secretaría está impulsando el uso de tecnologías más amigables con el medio ambiente y estrategias que permitan a los productores mejorar la rentabilidad sin afectar la salud de los suelos ni de los trabajadores.

El fortalecimiento de la asociatividad, junto con el impulso de proyectos de sostenibilidad y la mejora en la competitividad, son las claves para el futuro de la cadena productiva de la papa en Boyacá. La Secretaría de Agricultura continúa trabajando para crear un entorno más favorable para los productores de papa, ayudando a la región a consolidarse como un referente nacional en la producción de este importante cultivo.