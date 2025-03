¿Qué está pasando en el Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito de Tunja?

Tunja

En Caracol Radio se ha hecho seguimiento a lo que pasa en Catastro de Tunja, porque desde hace mes y medio parece que el área no ha tomado rumbo y esto tiende a tornarse preocupante.

Ahora se conoce el caso de Luz Carolina Niño Pico, jefa de la Unidad de Gestión Administrativa y Documental de Catastro, que puso una queja de acoso laboral que presuntamente ejerce la directora del Departamento, Martha Viviana Moreno Urrea, y que a raíz de un procedimiento que se saltó ella para la presentación de un documento al Concejo Municipal, y por lo que Carolina le manifestó su desacuerdo, fue notificada de que va a ser trasladada a la Secretaría de Educación. ¿Pero por qué pasó esto? Aquí está la historia.

En diálogo con Caracol Radio, Carolina dijo que todo empezó cuando el Concejo solicitó una ampliación de respuestas por parte de la Dirección y dentro de las funciones asignadas a Carolina está la proyección de estas respuestas a agentes de control.

«Se remitió la proyección de las dos respuestas y la directora (Martha Viviana) no estuvo de acuerdo, aduciendo que es una respuesta poco objetiva y poco profesional, que por consiguiente ella iba a hacer unas modificaciones. Se le hizo la salvedad en que si iba a ser modificado el oficio, debía tomar nuevamente los vistos buenos de quienes proyectaron, en este caso, el de la jefa Jurídica y de mi parte, y ella lo omitió y el oficio sí presentó modificaciones. Al revisar con ella que no se habían tomado los vistos buenos, hubo una discusión en la oficina el miércoles 19 de marzo, y argumentó que estaba en todo su criterio y, como directora, de poder realizar las modificaciones que considerara pertinentes y procedió a radicarlo sin nuestra autorización», relató Carolina.

Pues el jueves 20 de marzo la funcionaria recibió la notificación de reubicación laboral por parte de la Secretaría Administrativa, para informarle que ahora será trasladada en la Secretaría de Educación (ver documento) y que tenía cinco días hábiles después de la notificación, para hacer entrega oficial del cargo y de todo lo que tiene bajo su responsabilidad en este departamento.

Este fue el oficio con el que le informaron del traslado a Carolina Niño Ampliar

Indica Carolina Niño que ese documento que fue enviado al Concejo, debía tener el visto bueno pues por dos razones específicas: la primera, porque por la directora Martha Viviana aún desconoce muchos procesos y procedimientos internos, desde la parte técnica y jurídica. La segunda, porque la respuesta que modificó no la radicó a nombre personal, sino que la radicó dando a entender que las dos personas encargadas del visto bueno, hicieron la proyección de la respuesta que ella redactó, lo cual faltó a la verdad.

Ante estas irregularidades y la forma en que la directora desconoció las responsabilidades y funciones de Carolina, ella radicó una queja de acoso laboral y persecución ante Control Interno Disciplinario y el Comité de Convivencia Laboral, también en la Procuraduría y al Departamento Administrativo, para que dentro de sus competencias, revisen lo que está ocurriendo.

«El jueves 20 de marzo recibo la notificación de traslado. El viernes 21 de marzo me acerco nuevamente a Personería, en donde expongo este tema y entiendo que hubo una revisión preventiva el martes 25 de marzo al Departamento Administrativo frente a mi traslado; ese mismo día radiqué un derecho de petición administrativa, para que me informen cuáles son las funciones específicas que voy a tener en la Secretaría de Educación, que me expliquen el motivo del traslado y allí relacionan el derecho de petición, es decir, van a respetar el debido proceso, porque antes de la notificación del traslado yo ya tenía una queja de acoso laboral en curso», argumentó la jefa de la Unidad de Gestión Administrativa y Documental de Catastro.

Esta fue la queja de acoso laboral Ampliar

Sin respuestas para el Concejo Municipal

Y este conflicto entre Carolina Niño y Martha Moreno es por las respuestas e información que se está dando en el Concejo, donde el miércoles 26 de marzo, estaba citada la directora Moreno para que explicara la liquidación de la plusvalía en referencia a los planes parciales de Meseta del Lago y El Retamo, y ella no dio claridad ni respondió a las preguntas de los concejales, por lo que tuvo que ser suspendida la sesión.

Al respecto, dijo el concejal Román Quintero que «se había planteado con antelación que se iba a tocar ese tema, que realmente es importante para la ciudad. Cuando llegamos a las respuestas después de la exposición dada por la directora de la oficina de Catastro Multipropósito, algunos concejales pidieron la palabra para puntualizar sobre algunas dudas que se tenían de la presentación que ella acababa de exponer. Sin embargo, empezó a evidenciarse un desconocimiento de los temas que ella había presentado, que fueron temas que la propia directora puso sobre la mesa, al hacer una explicación general de la plusvalía en el municipio de Tunja, de algunos acuerdos, decretos y planes parciales. Cuando se preguntó puntualmente sobre planes parciales y fechas de contratos, se denotó que la directora no tenía conocimiento del tema, incluso ella misma lo manifestó que por llevar alrededor de un mes en el cargo, pues no tenía conocimiento completo».

Por esa razón, se puso a consideración de la plenaria que se levantara la sesión, buscando que la directora de Gestión Catastral estudiara a fondo el tema y pueda dar las respuestas que busca el Concejo Municipal.

Dijo el concejal Quintero, que esta falta de conocimiento ha sido una constante en la Administración Municipal y que «el papel de la jefa de Gabinete (Erika Soler) de pronto se está viendo un poco minimizado con este tipo de situaciones, porque han sido ya varios secretarios los que se han cambiado y una vez llegan a la corporación pues manifiestan o tienen como excusa que hasta ahora llevan un tiempo, etcétera, etcétera, y le hemos dicho a ella ya en repetidas oportunidades, la importancia de que se hagan estos empalmes con tiempo».

Cuando se evidenció la falta de conocimiento, en el Concejo se le mencionó a la directora que podía haberse apoyado en la Oficina de Planeación o en sus funcionarios, «pero pues lastimosamente no es un secreto para nadie lo que está pasando con los funcionarios de la oficina de Catastro Multipropósito, donde pareciera que hay una división entre directora y funcionarios, y por eso la directora llegó solita y no tuvo la posibilidad de apoyarse en otros profesionales que de pronto conocen un poco más la cartera», concluyó el concejal, dejando en evidencia los conflictos que se han generado desde que llegó Martha Viviana Moreno Urrea como directora del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito.