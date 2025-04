¡Insólito! Adulta mayor desnuda bañándose en vía pública de Armenia, Alcaldía realiza intervención

Armenia

El hecho quedó registrado en un video tomado por un ciudadano donde se evidencia a la adulta mayor desnuda en el sector del barrio 60 Casas de la ciudad tomándose un baño en plena vía pública.

Precisamente la secretaria de Desarrollo social de la capital quindiana, Jenny Gómez explicó que la mujer lleva más de seis años en el sector y han logrado identificar que los residentes de la zona le entregan los alimentos.

Sobre la intervención que han establecido en la situación, resaltó que han intentado entablar un acercamiento con la adulta por lo que se torna muy complejo debido a que al parecer padece un deterioro cognitivo.

“Nosotros hemos intentado tener una comunicación con la adulta, pero digamos que es alguna situación muy complicada porque al parecer tiene un deterioro cognitivo y esto ha generado que obviamente en algunas ocasiones desde programa habitante de calle se sientan pues como atacados por ella porque ella siente que nosotros le estamos como vulnerando un derecho, De cuando queremos hablar con ella, explicarles los servicios", alertó.

Sostuvo que desde la dependencia están apoyando el proceso en cuanto al servicio médico de ambulancias para la revisión pertinente, sin embargo, regresa al mismo sitio.

También dijo que incluso le han entregado ropa, pero siempre resulta desnuda en dicho lugar de la ciudad lo que genera la situación evidenciada en el video ciudadano.

“También es importante contarles a ustedes que pues que obviamente desde la Secretaría de Desarrollo Social hemos venido haciendo un apoyo al servicio médico de ambulancias, Red Salud se la ha llevado a algunas a algunos lugares, hemos tenido tema de estabilización de de sus signos vitales, pero ella vuelve al mismo sitio. Le hemos también suministrado alguna ropa de cambio, pero ella siempre, al final resulta otra vez desnuda”, mencionó.

Agregó: “Hay un tema claro y es que cuando ella se torna agresiva pues no podemos contar o no conocer digamos su edad, no conocemos bien su fecha de nacimiento, su cédula y esto nos limita poder llegar a un acceso total de su salud y sus condiciones sociales. Si es importante pues contarles a ustedes que la el cuadrante también ha estado desplazándola de un lugar para el otro, pero siempre retorna al mismo lugar".

“La única manera que nosotros vemos de ese retorno es por el hecho de que por allí la comunidad le ha brindado alimentación, entonces obviamente ella tiene y puede subsanar todas esas necesidades", puntualizó.