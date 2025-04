Federacafé apunta a relaciones armoniosas con Estados Unidos, principal cliente del café colombiano

Manizales

La Federación Nacional de Cafeteros, destaca que busca que las relaciones con el Gobierno Nacional sean armoniosas y más en momentos donde anuncian nuevos aranceles para productos colombianos en Estados Unidos, esto teniendo en cuenta que el café tiene como principal cliente el país del norte, así lo destacó su gerente, Germán Bahamón desde Manizales en medio del evento de lanzamiento del Centro de Industrialización Regional de Café en Caldas.

“Entendemos las dinámicas comerciales y en todos estos años, nos hemos dado cuenta que el cliente más importante del café colombiano, el consumidor que más valora la taza y el perfil del café colombiano es el mercado estadounidense”, indicó el líder gremial.

El café de Colombia llega a más de 100 países, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos el principal comprador del grano colombiano, por lo que destaca que es importante seguir buscando que las relaciones binacionales sean armoniosas.

“Seguiremos trabajando con la NCA (National Coffee Association), buscando que las relaciones sean armoniosas y hemos venido también en contacto con la doctora Laura Sarabia, canciller de Colombia, pidiéndole que ejerza la diplomacia en búsqueda de que las familias caficultores no vayan a tener un traspié”.

Producción cafetera en el 2025

Germán Bahamón, Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, habló sobre la situación que vive el grano en este momento a nivel nacional y cómo desde esa institución han venido trabajando para fortalecerlo con estrategias puntuales para seguir mejorando la producción desde las regiones.

“En los últimos 12 meses terminando febrero, vamos en 14.8 millones de sacos, una producción que no se veía desde hace 30 años, algo bastante importante para nosotros y no solo porque haya una producción, sino que ha sido acompañada por el precio, pues normalmente las producciones no están acompañadas por precio, hoy el cafetero tiene esa posibilidad de aliviar esas cargas del pasado, de pagar sus deudas y de reinvertir en la caficultura".

Aunque los cálculos sobre el nivel de la cosecha cafetera proyectada para el primer semestre del año podrían ser un 8% superior a la del mismo periodo en el 2024, desde la Federación Nacional de Cafeteros no ocultan su preocupación con la afectación que generan las intensas lluvias de este año en el cultivo.

Otro tema importante fue la relación de la Federación con el Gobierno Nacional y cómo trabajan para fortalecer el gremio.

“Trabajamos de la mano con cuatro ministros de estado definiendo las mejores estrategias estrategias para llevar a los cafeteros de Colombia las mejores herramientas”.

Resolución del Ministerio de Agricultura

Indicó que desde la Federación apoyan la preocupación de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC sobre la resolución del Ministerio de Agricultura y que reglamenta las funciones de inspección, vigilancia y control sobre asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales.

“Coincidimos en la preocupación expresada por la SAC, en el seno de la junta directiva hemos venido expresando esas mismas preocupaciones y en conversaciones con la señora ministra, la doctora Martha Carvajalino, también de manera personal, lo he hecho, vamos a buscar el diálogo, la concertación, la posibilidad de modificación o si no, la defensa”.

