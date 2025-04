Habitantes del oriente de Caldas piden presencia del Estado ante incremento de actos delincuenciales

Manizales

En el corregimiento de Florencia y varias veredas de la jurisdicción de Samaná (Caldas), ha habido casos de inseguridad, las personas denuncian que ha sido por la falta de garantías por parte del Estado, por lo que hacen un llamado a las autoridades a que brinden seguridad en el oriente de Caldas.

“Hacemos un llamado urgente al Estado por el abandono que tenemos en estas veredas y corregimientos del oriente caldense, estamos muy afectados por esto, deberíamos tener garantías para evitar actos de repetición y hasta el momento no ha sido así, no hay presencia militar, por eso pedimos seguridad, puesto que años atrás sufrimos de desplazamientos y no queremos que eso vuelva a suceder”, habitante del lugar.

En comunicación con el comandante del Batallón Ayacucho, John Martínez, cuenta que sí hay presencia militar en el oriente del departamento, especialmente en Samaná y Norcasia. “Hemos desplegado un componente militar, allá hay unidades presentes hasta los límites con Antioquia haciendo una tarea de estabilidad y de conocimiento en el territorio. Estamos en el oriente del departamento cerca a la comunidad, las unidades se van desplazando por puntos estratégicos garantizando el acompañamiento extenso en los municipios”.

El Teniente Coronel, agrega que revisarán la situación y seguir dando garantías a la comunidad de esa parte del oriente del departamento de Caldas. Agregó que con el Gaula del Eje Cafetero realizan una campaña contra la extorsión ‘Yo no pago, yo denuncio’.

Le puede interesar: Más de 500 usuarios de Nueva EPS en Caldas no reciben sus medicamentos, piden prontas soluciones

Le puede interesar: Veedor en Salud de la Nueva EPS denunció entrega de medicamentos vencidos a un usuario