¿Cuántos medicamentos están pendientes por entregar en el Quindío? responde el secretario de salud

Armenia

En el Quindío, hay 29.000 medicamentos pendientes por entregar a los usuarios de las EPS, lo que está provocando que incluso se haya incrementado la compra de las medicinas por las personas que tiene como hacerlo.

En Caracol Radio Armenia, hablamos con el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón que manifestó si el incremento de medicamentos pendientes por entregar a los usuarios de las diferentes EPS en el departamento.

Y explicó “de hecho el año inmediatamente anterior a 2024 terminamos con 100.290 pendientes que fueron reportados a la Secretaría de Salud y obviamente de los que se pudo hacer algún tipo de gestión pendiente a la al mejoramiento de la de esta situación.

Año 2025

Y en el caso del 2025 llevamos 29.630 pendientes clientes que también se han ido atendiendo, es una situación que se ha ido incrementando también en el tema de tutelas, donde desafortunadamente pues la gente recurre a ellas por la no entrega de los medicamentos, por las situaciones que se generan en esas largas colas que pues realmente no deberían estar causándose y obviamente pues en la no dispensación de algunos medicamentos que son esenciales para los usuarios y que pues ha obedecido al desabastecimiento o más bien la escasez pues de ellos porque no se han cubierto los recursos y los pagos a los productores o importadores de las moléculas.

Medicamentos como Insulinas, psiquiátricos,

Es el caso, por ejemplo, de las de las insulinas, de algunos medicamentos de uso en salud mental que han tenido las dificultades en torno a la entrega a los usuarios, pero por no pago de los gestores farmacéuticos a los importadores o productores.

Es una situación difícil, nosotros hemos escalado ese tema a la superintendencia nacional de salud, la semana antepasada pues se hizo una jornada de una semana aquí en la ciudad de Armenia buscando solucionar estos problemas y pues nosotros venimos haciendo unas mesas técnicas constantes para que este tipo de situaciones que de por sí son inhumanas pues no se sigan presentando.

Municipios

Una situación como la mayoría de esos sitios de entrega de medicamentos, no se están realizando en los municipios, pues no solamente el tema del copago, sino también el tema de los transportes, de los traslados, que hacen que las personas se abstengan de ir por sus medicamentos y allí, aunque es bastante gravosa para los usuarios porque pues puede llegar a afectarse no solamente la vida, sino también la tranquilidad de las personas.

Un medicamento esencial como un que es de carácter permanente, un antihipertensivo, pues pueden de descontrolar a una persona o uno un medicamento, por ejemplo, como una tiroxina y eso causarle daños, afectaciones a su salud y obviamente dificultar la recuperación.

Nueva EPS

El secretario de salud del departamento Carlos Alberto Gómez Chacón espera que en este mes de abril la Nueva EPS pueda mejorar la entrega de medicamentos en varios de los municipios con los nuevos dispensarios.

Play/Pause Carlos Alberto Gómez y Nueva EPS, medicamentos 01:54 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Y subrayó “con Nueva EPS se ha venido cambiando los gestores farmacéuticos que normalmente estaban operando Audifarma en el Quindío y la entrada de los nuevos operadores, en el caso de Discolmed pues en el municipio de Calarcá, que también va a operar los municipios de Génova, los municipios de Circasia, municipio de Filandia, municipio de La Tebaida y pues todos los arreglos que se están haciendo con este nuevo operador.

El nuevo operador llega abriendo unos sitios que ya se están habilitando justamente ahí en el municipio de Circasia, un nuevo punto.

La Tebaida, Calarcá y Armenia

En el municipio de La Tebaida también está un nuevo punto por abrirse y la forma como se está dispensando para los municipios donde se va a prestar pues una operación a través de farmacias propias en cada uno de esos municipios mientras se mira cómo se logra una operación.

En este momento pues están trabajando a través de un punto que se tiene aquí en la ciudad de Armenia para varios municipios, otro punto en la ciudad de Calarcá donde se están atendiendo los municipios pues de cordillera, tratando de darle una situación y una salida al suceso pues que se ha venido suscitando en Calarcá y con la operación de Evedisa que operará en Montenegro y Quimbaya de manera constante.