Néiser Villarreal contó lo que le dijo Falcao García por hacer la “Chaverrinha”

El joven delantero de Millonarios, Néiser Villareal ha desatado una polémica al realizar la ya conocida “Chaverrinha’ en nada más y nada menos que en el clásico de la capital frente a Santa Fe.

Esta jugada generó división dentro de personas del ámbito futbolístico. Unos, por su lado, señalan que son cosas del fútbol, que pertenece a lo estético del deporte, mientras otros lo consideran una ‘sobradez’.

La crítica de Falcao García

Ahora bien, del lado de las opiniones negativas, estuvo el referente del club ‘embajador’ Radamel Falcao García. El propio Néiser contó a través de un en vivo de Instagram que el goleador histórico de la Selección lo regañó en entrenamiento por el controversial tema.

“Falcao me dijo en el camerino que tenía que hablar conmigo y a día siguiente en el entrenamiento me dijo ‘Néiser, venga’ y yo obvio, como no voy a ir si me llama el Tigre, no puedo decirle que no ni hacerlo esperar”, dijo en el comienzo.

Y añadió: “Me dijo ‘primero que todo felicitaciones por el partido, siga así, ahora esa cosa que hizo no la vuelva a hacer porque no genera nada’. Le pregunté qué podía hacer y me dijo ‘goles’”, señaló el joven goleador de Millonarios.

Villarreal señaló que acepto el consejo de su ídolo y que dejará de hacer la jugada en partidos del club ‘azul’.

La molestia de Falcao por esta jugada

Es importante recordar que el ‘Tigre’ ya ha dejado en evidencia su incomodidad por esta jugada cuando en un partido con el Independiente Medellín, el jugador Chaverra optó por hacer lo mismo que Néiser y el propio Radamel fue a reclamarle.

Esto le dijo Falcao a Neyser

🔽🎥👇 pic.twitter.com/EhinyVf6DD — Estadio Azul MFC (@azul_mfc) March 30, 2025

Los números de Néiser en esta temporada

El goleador del reciente Sudamericano Sub-20 tiene los siguientes números en Liga hasta aquí: